Paula Chaves está embarazada y espera su tercer hijo

El periodista Ángel de Brito dio a conocer el verdadero motivo de la decisión laboral de la modelo: se encuentra en la dulce espera.

En medio del pase televisivo entre Los Ángeles de la Mañana y el noticiero del mediodía por la pantalla de El Trece, Ángel de Brito le comentó a Sergio Lapegüe que ese fue el verdadero motivo por el cual decidió no ser parte de la obra teatral titulada Atrapados en el museo, que Alfonso protagonizará compartiendo elenco con Julieta Prandi, Fredy Villarreal, el Bicho Gómez, Mica Viciconte, Macarena Rinaldi y Rodrigo Noya desde el próximo 25 de diciembre.

"Lo voy a decir directamente, Paula Chaves se baja de la obra porque está embarazada. Es muy reciente y por eso no lo quieren decir, pero la gente de la obra lo sabe y a mí me llegó", disparó el jurado del Súper Bailando 2019, que igualmente aclaró que la modelo viajará a Córdoba para acompañar a su pareja. De esta manera, Chaves y Alfonso esperan un nuevo hermanito o hermanita para Olvia (6) y Baltazar (3).

Este viernes, la conductora de Bake Off –programa de Telefe que por decisión de los directivos su salida fue postergada para el 2020- había indicado que deseaba poder dar más explicaciones sobre su baja del proyecto. “Puede sonar raro a esta altura del año, pero fue una decisión muy pensada en conjunto con Dabope, la productora que sigue confiando en mí y a la que tanto cariño le tengo. Por el momento no las tengo, solo puedo decirles que necesito estar más tiempo en mi casa con mis hijos. De todas formas, ahí estaremos para acompañar a Pepe, pero este año desde abajo del escenario. Agradezco de corazón a cada uno de los que forman parte de Dabope y al elenco maravilloso de Atrapados en el museo que la va a romper esta temporada de Carlos Paz 2020”, escribió en el mensaje donde no había hecho ninguna referencia a estar en la dulce espera nuevamente.