Veinte años no es nada

Cul de Sac celebrará sus 20 años, con Moen como banda invitada. Aquí, un repaso de las andanzas de una formación plenamente santafesina.

El domingo 17 se vivirá una noche a puro rock santafesino en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572), con Cul de Sac y Moen. Cul de Sac celebrará 20 años, en un show que repasará las canciones de una banda clave en el sonido local de fines de los '90, con entrada libre y gratuita.

El domingo 17 se vivirá una noche a puro rock santafesino en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572), con Cul de Sac y Moen. Cul de Sac celebrará 20 años, en un show que repasará las canciones de una banda clave en el sonido local de fines de los ’90, con entrada libre y gratuita.

Los veteranos llegarán con su formación actual: Hernán Bruno (voz), Lucas Negretti (batería y coros), Héctor “Tío” Grazioli (guitarra y coros), Lucas Prochietto (bajo y coros), Marcelo Burgi (teclados y coros). Por su parte, Moen es una banda grunge con una gran fuerza sonora fijada en los 90, que componen Horaz SC, Walter Jankowicz, Ricardo Ramírez y Maxi Marano.

Los comienzos

Hacia 1999, Héctor “Tío” Grazioli (guitarra), Mariano Protti (bajo) y Martín “Martan” Pruvost (voz), se encontraban en la ciudad de Esperanza en busca de baterista, para lo que sería una nueva formación de rock local. Así, se contactaron con Lucas Negretti (batería) de la ciudad de Coronda y completan lo que en mayo de ese año se presenta con el nombre de “Cul de Sac”.

El 29 de julio, la formación (con influencias grunge, nü metal, hardcore, etc.) realiza su primera presentación en El Arriero Pub de la ciudad de Esperanza, para luego seguir por diferentes escenarios de la ciudad y la región: San Cristóbal, Rafaela, San Justo, Coronda, Santo Tomé y Santa Fe Capital fueron plazas para sus primeros pasos, con temas propios y covers de Faith No More, Rolling Stones, Temple Pilots, Pearl Jam, Rage Against The Machine, Deftones, Korn, entre otros.

En octubre de 2001 comenzaron a trabajar en un nuevo y gran desafío: la producción de su primer disco. La grabación se realiza, en el mes de diciembre, en Nómade Studio. Con la dirección técnica de Alejandro Collados, un año después, dicho trabajo fue mezclado y masterizado, y editado de manera independiente en mayo de 2002. Nuevo trabajo en la calle, nuevos cambios en la banda.

Se decidió entonces modificar el nombre de la banda. Hacía falta un toque de singularidad y diferencia. Así, se agregó a la marca de la banda un signo de interrogación final, denominándose entonces “Cul de Sac?”. Y presentan su primer disco el 22 de junio de 2002 en Villa Celina Pub (Coronda). La agrupación se diferencia y difunde su trabajo por diferentes ciudades de la zona.

Nuevo ciclo

Llegaron nuevos cambios en la formación. Se sumaron Lucas Prochietto, de la ciudad de Santo Tomé, en bajo y Sebastián “Oso” Benaglio de la ciudad de San Cristóbal (residente en Santa Fe) en voz. Continuaron con las raíces musicales originales pero evidenciando cambios en lo artístico y musical: matices de diferentes estilos, aunque se orientan siempre al power rock. Cul de Sac? se mostró como una banda heterogénea en lo que se refiere a la composición musical, pero mantuvo un sello característico y original que los reafirmó como una banda abierta al crecimiento y las variaciones musicales.

A mediados de 2003 la banda se instaló en la ciudad de Santa Fe y continuó trabajando y difundiendo su música por diferentes escenarios. A principios del año siguiente participaron, en la ciudad de San Carlos Centro, de Las Colonias Rock. En L’Etoile Disco, obtuvieron el Primer Puesto como la Mejor Banda (entre 18 participantes) y avanzaron hacia nuevas presentaciones en la región Litoral argentina.

Durante el 2004, Cul de Sac? fue finalista por tercera vez consecutiva en la Bienal de Arte Joven organizada por la UNL. En esta VI edición obtienen la 1a. mención como mejor banda y dos menciones especiales como mejor cantante y mejor bajista del evento. Galardones dentro del rubro Música Rock que los ubicó dentro de las bandas más convocantes de la ciudad y de muy buena formación instrumental y vocal. A fines de agosto de ese año, viajaron a la ciudad de Córdoba Capital para trabajar en lo que sería su segundo disco. La grabación se realiza completamente en vivo en las instalaciones del Teatro Real de la ciudad de Córdoba. De ahí que “Real” resultó ser el título de este nuevo material discográfico. Y, con un sonido original, el registro fue mezclado y masterizado a fines de 2004 para ser editado de manera independiente a principios de 2005.

En 2010 se produjeron nuevos cambios: ingresó Hernán Bruno como el nuevo vocalista de la banda y Marcelo Burgi como tecladista en 2016.