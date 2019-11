https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La histórica banda de punk rock argentino vuelve a Santa Fe acompañando a sus amigos de Bulldog en su gira por los 30 años de carrera. Como aperitivo, El Litoral dialogó con el guitarrista y cantante Hernán Valente sobre su propio aniversario, el año que viene, y su trajinar por los escenarios.

Cadena Perpetua Más allá de los sueños La histórica banda de punk rock argentino vuelve a Santa Fe acompañando a sus amigos de Bulldog en su gira por los 30 años de carrera. Como aperitivo, El Litoral dialogó con el guitarrista y cantante Hernán Valente sobre su propio aniversario, el año que viene, y su trajinar por los escenarios.

Cadena Perpetua vuelve a Santa Fe acompañando a Bulldog en su gira celebratoria de su 30° aniversario. El show será el sábado 23 de noviembre desde las 20, en Piedras Blancas (Ruta 168 y Costanera Este), con Rúna y Uglys Feos como bandas invitadas. Las entradas anticipadas pueden adquirirse en 1980 Boulevard (bulevar Gálvez 2281), Honky Tonk (Shopping La Ribera), Terco Tour Santa Fe (Hipólito Yrigoyen 2674) y www.entradasclandestinas.com.

Para calentar el ambiente, El Litoral dialogó con Hernán Valente (voz y guitarra de una formación que completan Eduardo Graziadei en bajo y coros y Damián “Chino” Biscotti en batería) sobre el devenir de estos también veteranos de las rutas del punk rock.

Gratitud

—Vienen con Bulldog en el festejos de los 30 años de ellos. Debe ser la banda con la que más escenarios compartieron. ¿Fue fue esta convivencia a través de los años?

—Sí, si no es una con la que más tocamos pega en el palo, sin duda. La verdad es que nos llevamos bien, por eso lo seguimos haciendo. Pasa más que nada por la parte humana.

—Ustedes van a cumplir ese mismo aniversario en año que viene.

—Sí: ya a partir de diciembre ya arrancamos con los 30 años de Cadena.

—¿Cómo se ven todos estos años en retrospectiva?

—Agradecidos de haber atravesado tanto tiempo con una banda, que nos hayamos dedicado a lo que nos gustaba. Hay muchos obstáculos, pero con las ganas se van sorteando; también hay muchas alegrías que nos dio tener la banda, y nos sigue dando, por suerte. Nos pudimos dedicar a esto: algo que empezamos como un juego, una expresión de adolescentes, se fue convirtiendo en algo cada año más serio. Felices de habernos respetado esas ganas de tener una banda.

—¿Cuándo se dieron cuenta de que ese sueño adolescente iba en serio?

—Nos formamos en el 90, y en el 95 se nos presenta la posibilidad de firmar un contrato discográfico con un sello que se llama Frost Bite, un sello del género de Buenos Aires. Ahí creo que nos cambió un poco el juego: ya había un compromiso. Si bien las canciones para el primer disco ya las teníamos, nos comprometimos a hacer más discos, cosa que no era ni siquiera un sueño, era impensado: ni soñábamos con tener uno. A partir de ese día, cuando se presentó esa oportunidad, nos cambió un poco el juego.

Postales

—En todo ese tiempo compartieron escenarios con un montón de gente, hicieron muchas cosas. Si tuvieras que quedarte con un día, una noche, o una imagen, ¿Cuál sería?

—Lo que tengo grabado siempre es que cuando íbamos a ver bandas a Cemento, en ese momento no había bandas nuevas. Ponele que íbamos a ver a Los Violadores, o a Attaque 77, y en ese momento no se se usaba que haya bandas teloneras. Pasaban música del género y la gente pogueaba en Cemento sin que haya una banda, con la música de ambiente. Eso es lo que me enamoró por ahí del género.

—¿Saben cómo van a festejar?

—Todavía no, estamos en eso, viendo lugares: estamos en que no se puede definir todavía, porque a uno le justa un lugar, al otro le gusta otro. Queremos que sea un lugar importante nuevamente: creo que el primer Obras o el primer Luna Park son irrepetibles. Vamos a ver qué nos sienta mejor para esta vez.

—Hace mucho que estabilizaron la formación del trío, con la incorporación del Chino.

—Sí, hace 26 años ya.

—¿Cómo se hace para sostener el grupo humano y que se mantenga la química?

—Como toda relación: me parece que primero hay que tener ganas de que se sostenga. En un punto querer mucho a la persona que tenés al lado, confiar, respetarla. Las cosas obviamente suceden: hay malos entendidos, reacciones y roces; pero con lo que decía antes de seguir eligiéndonos... no sólo como músicos, creo que eso pasa a segundo plano. Seguir queriéndonos como amigos, aprender a valorar a las personas, hace que nos miremos y estemos los tres juntos hace tanto tiempo.

—Algo de todo eso quedó registrado en el documental “No mires al cielo”, de Martín Metlikovec. ¿Cómo fue el proceso de realización?

—Él nos viene acompañando hace cuatro años ya. Igual corría con una ventaja, de ser amigo nuestro de chiquito, sumado al ojo de director: puede capturar ciertas cosas que a lo mejor un director que no nos hubiese conocido no lo hubiese logrado. Esa ventaja está bien usada, es una película sincera, no se esconde nada: así es nuestra banda.

—¿Cómo salió la propuesta?

—La verdad es que no se propuso. Fue de a poquito: él fue tomando imágenes, con lo que tenía se le ocurrió hacer para los 25 años una película. Él venía haciendo unas crónicas de shows que estaban muy buenas; se las hacíamos acortar, porque duraban un montón. Entonces dijimos: “Esta vez extendela más, a ver qué sucede con la idea que tenés”. De a poco se fue convirtiendo en lo que hoy es una película. Por suerte no planeamos tanto las cosas, nos salen naturalmente.

Proyectos

—En diciembre van a tocar en Córdoba dos fechas temáticas dedicadas a diferentes discos, “Largas noches” y “Malas costumbres”, ya lo hicieron en Zárate el mes pasado. ¿Cómo salió eso?

—Sí, también lo hicimos en La Plata, también en Capital, lo vamos haciendo cuando podemos. Siempre tratamos de hacer ideas que nos saquen un poco del show habitual. Estos dos discos salieron este año por primera vez en vinilo; nosotros llegamos tarde al formato, y ahora como hay una nueva ola decidimos pasarlos a vinilo. El primero fue “Malas costumbres”, que lo sacó un sello de Europa que se llama Inhumano; está buenísimo, nos duró muy poco: salió a la venta y se agotó. Con “Largas noches” vamos a hacer más unidades, lo sacamos nosotros, y ya está a la venta.

Fueron discos también muy importantes para Cadena: hicimos Cemento solos con “Largas noches”; con “Malas costumbres” en la presentación pudimos hacer doble Cemento, viernes y sábado. La verdad es que fueron recontra importantes.

—El último material de estudio de estudio de ustedes fue el EP “Armas y opio”, que salió en 2012; después sacaron el CD/DVD en vivo Plaga y Circo. ¿Hay ideas de publicar canciones nuevas, o material esperando salir?

—Está todo grabado el material nuevo; faltan las voces, en realidad porque faltan las letras. Es un rollo, antes por mi lado no tenía familia, tenía un tiempo dedicado a eso; más allá de que siempre me costó, que nunca me fue fácil, podía dedicarme plenamente a eso. Pero ahora con los nenes el poco tiempo que me queda tengo que descansar para al otro día empezar de nuevo. Apenas pueda tener ese tiempito lo voy a hacer; tampoco quiero hacer cualquier cosa: respeto mucho lo que hacemos, y no voy a poner cualquier cosa para llenar un espacio vacío.

—¿Siempre trabajas así, con la canción armada y después escribir la letra?

—Sí, siempre nos salió así. Como que la melodía nos salía y después la letra se iba a adaptar al impulso que tenga la música. Siempre nos manejamos así, no nos pusimos el plan pero salió.