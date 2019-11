Los "estudiantes de UPCN" lograron su título de Bachiller

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 16.11.2019 - Última actualización - 17:25

Medio centenar de afiliados provenientes de diferentes rincones de Santa Fe tuvieron sus festejos por haber finalizado sus estudios del nivel medio, producto de una innovadora modalidad que implementa el sindicato.

El sindicato de UPCN Santa vivió un momento de intensa felicidad junto a 50 empleados públicos que recibieron su certificado de finalización de estudios secundarios. Se trató de un hecho de profunda connotación, ya que los trabajadores pudieron acceder a la oportunidad de culminar el nivel en su propia casa, demostrando la voluntad de transformar realidades. Fue durante la tarde de este último jueves 14 de noviembre.

El Bachillerato libre para adultos que ofrece el sindicato, surgió mediante un acuerdo paritario. Esto permite a cada afiliado potenciar sus experiencias y sus conocimientos anteriores, para culminar con la ansiada —y en muchos casos indispensable— titulación de Bachiller.

Según el secretario general de UPCN Santa Fe, Jorge Molina, el bachillerato permite que “alumnos, docentes y todos los compañeros aprendan, no solo conocimientos, sino a respetar los ritmos, los tiempos y las distancias de cada uno”.

Como cierre de año se buscó agasajar a todos los estudiantes, aquellos alumnos que recibieron el certificado, algunos que están terminando y otros tantos que les queda continuar con su capacitación.

Funcionamiento

La modalidad de estudio funciona bajo la órbita de la secretaría de Formación Profesional, que está a cargo de Jorge Kerz. El sociólogo dialogó con El Litoral y destacó el “gran salto pedagógico” que se ha dado en la capacitación de la mano de el equipo docente y psicopedagógico.

“El conocimiento es nuestro recurso principal y el resultado fundamental”, dijo y agregó que, al día de hoy, el bachillerato ofrecer inglés a distancia, materias avanzadas como Contabilidad y Ciencias Sociales desde una perspectiva innovadora que escapa a los aspectos de formato único y estructurado.

Además, Kerz, quien fue Ministro de Educación en Entre Ríos, sostuvo que “demostramos que es posible la adquisición de conocimientos para todos”. “Aprendemos y creamos juntos. No pretendemos juzgar la historia personal de cada uno ni las razones que llevaron a que dejen sus estudios, sino que desde este espacio de UPCN, en conjunto con el ministerio de Educación provincial, buscamos ayudar a sortear las dificultades que impiden tener un apropiado desarrollo individual y social”.

En tanto, la docente Beatriz Gorla detalló el formato de evaluación que tienen los alumnos: “Se rinde por trabajos prácticos escritos y orales. Esto nos permite fragmentar lo que tienen que aprender y que se sientan en un ambiente ameno, aliviando la presión de todo examen”.

También, mencionó que los jóvenes tienen la posibilidad de conseguir los materiales de forma digital y asisten a tutorías donde se realiza el seguimiento de la trayectoria del alumno generando un contacto más fluido.

Testimonios

Luego de la entrega de diplomas, María Astudillo, alumna de Villa Minetti agradeció a sus profesoras y les reconoció la “excelente predisposición”: “Tenemos un acompañamiento permanente. Nos manejamos por mail, Whatsapp o hasta algunas veces las llamé por teléfono cuando tenía alguna duda, y ellas siempre me respondieron. Así, en un año, pude terminar todo lo que me quedaba de la secundaria. Creo que es una muy buena forma de aprender si uno tiene ganas de hacerlo, porque te abre un panorama que no se da haciendo un cursado común”.

Juan Acosta, alumno de nuestra ciudad capital, contó que pudo terminar sus estudios después de haberlos abandonado hace 35 años: “Debía materias de tercero, cuarto y quinto año. Se me hacía imposible retomar y con la posibilidad abierta por el gremio, pude lograrlo”.

Otro de los presentes en el acto fue un histórico capacitador que despertó las sonrisas de los prensentes: Ramón Saz de Larrechea. El hombre fue secretario de capacitación en UPCN en 1997 donde se empezó a conformar la modalidad alternativa de estudios para los afiliados.

Larrechea contó cómo fue el trabajo durante los primeros años y resaltó que “es un orgullo que finalmente hallamos podido consolidar este espacio de formación para los integrantes del sector público. Más que un proyecto, es una ilusión que se logró”.