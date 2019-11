Ateneo sacó su mejor cara y demostró que puede

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 17.11.2019 - Última actualización - 10:00

9:54

El “Colegial” volvió al triunfo y se aprovechó para quedar dos puntos arriba del escolta ya que Argentino igualó ante Independiente.

Ya no es sorpresa ver al colegio Ateneo Inmaculada en el lugar de privilegio en el que se encuentra hoy. Puntero, dos puntos sobre su más inmediato perseguidor: Sanjustino. Faltan dos partidos para el final del Clausura. Esta ubicación del equipo de Alejandro Olivera no deja dudas porque ayer impregnó su campo con un juego cargado de cualidades ante un gran rival que mostró cosas importantes pero que al final se vio desbordado por los laterales y su respuesta no fue la misma. Eso fue lo que produjo la contundente victoria del equipo del Colegio. Fue 4 a 0, pero pero se pudo haberse estirado algún gol más cuando el rival salió a budcar el descuento y quedó expuesto. Es cierto que Ciclón Racing está golpeado anímicamente (recibió 11 goles en los dos últimos partidos) y después del primer gol, eso fue notable. Los de Calvet no convirtieron en el mano a mano que tuvo Fornillo y que salvó Lovera. En pocos minutos recibió un gol de Peralta Pino y un verdadero golazo de Somaglia, que definió a lo grande.

Por eso rugió la tribuna de Ateneo, completa por cierto. Por eso le brotaron desahogos a esos hinchas, los mismos que el miércoles sufrieron y vivieron la dura derrota ante Universidad Nacional del Litoral.

Había emoción pero de esa que endulza el alma y eso que faltan dos partidos para saber si este plantel se atreve a dar el salto de calidad para conseguir el título tan ansiado.

Ayer, a orilla de la Autopista, las premisas del local fueron claras y efectivas: cuidar la pelota y usarla con criterio, prolijidad y elegancia por momentos. Con paciencia, sin apurarse. Pese a eso, no se vio un gran primer tiempo, pocas llegadas claras, una en Ciclón y las dos de Ateneo que finalizaron en goles.

En la parte final

En el complemento, fue más Ateneo Inmaculada y por eso le marcó dos goles más, uno de González Riaño y el otro de Abasolo, a un rival que nunca renunció a la búsqueda pero que careció de definición, aún cuando la pelota dio en el travesaño producto de un golpe de cabeza de parte de Fogliatti, de buen desempeño en los pocos minutos que jugó.

Al final, tras la dura derrota del miércoles ante UNL, el puntero Ateneo conquistó una victoria clave en la pelea por campeonar.



Ateneo Inmaculada 4 vs Ciclón Racing 0

Ateneo: Lovera; Martini, Francisco Toniollo, Anaya, Weisser, Luis Chiaraviglio, González Riaño, Somaglia, Peralta Pino y Rostand. DT: Alejandro Olivera.

Ciclón Racing: Gerold; Juan Ruiz Díaz, Coria, Fernández, Torres, Nuevo, Vera, Gomila, Fornillo, Bogao y Carlos Ruiz Díaz. DT: Julián Calvet.

Goles: en el primer tiempo, a los 37 min. Peralta Pino (A) y a los 43 min. Somaglia (A); en el segundo tiempo, a los 19 min. González Riaño (A) y a los 43 min. Abasolo (A).

Cambios: Abasolo por Peralta Pino, Ramírez por Weisser y Juan Chiaraviglio por Francisco Toniollo (A); Marchionatti por Nuevo, Fogliatti por Coria y Baez por Carlos Ruiz Díaz (CR).

Cancha: Ateneo Inmaculada.

Árbitro: Juan Bonnin.



La fecha 17, en resultados

Cosmos FC 1 (Andrés Formento)-El Quillá 1 (Joaquín Felizia); Colón de San Justo 3 (Augusto Sonzogni, Agustín Farías y Lorenzo González)-El Cadi 0; Unión 1 (Santiago Paredes)-Gimnasia y Esgrima 0; Ateneo Inmaculada 4 (Lautaro González Riaño, Conrado Peralta Pino, Agustín Somaglia y Nicolás Abasolo)-Ciclón Racing 0; Newell’s 2 (Mauricio Ruiz Díaz y Maximiliano Galeano)-Universidad 1 (Fernando Aguirre); Don Salvador 0-Pucará 2 (2 de Diego Cariaga); Colón 1 (Nicolás Johansen)-El Pozo 2 (dos de Gabriel Gómez); Sp. Guadalupe 3 (Leandro Ledesma, Lucas Acosta y Alexis Giampetruzzi)-La Perla del Oeste 1 (Mauricio Osurak); Argentino (San Carlos) 1 (Franco Martínez)-Independiente 1 (Ignacio Agrafogo) y La Salle 0-Sanjustino 1 (Milton Ruiz Díaz).



La que viene

El sábdo se jugarála fecha 18 y el programa de partido es es siguiente: El Cadi -Sanjustino; Independiente-La Salle; La Perla-Argentino; El Pozo-Sportivo Guadalupe; El Quillá-Colón; Pucará-Cosmos; UNL-Don Salvador; Ciclón Racing-Newell’s; Gimnasia y Esgrima-Ateneo y Colón SJ- Unión.

Principales posiciones

Equipo Pts PJ

Ateneo 40 17

Sanjustino 38 17

Argentino 37 17