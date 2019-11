https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 17.11.2019

El presidente electo "asoma" algo de su plan Más retenciones y baja gradual de Ganancias

“En la Argentina que viene, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Lo tendrá que hacer el sector del petróleo, el minero y el del campo. Todos los que producen tendrán que hacer un esfuerzo. Me encantaría no cobrar retenciones, pero le hubieran dicho a Macri, que me va a dejar 5 ó 6 puntos de déficit fiscal. Díganme cómo quieren que tenga déficit cero sin mejorar mis ingresos. Una parte lo voy a mejorar haciendo crecer la economía pero en un primer momento van a tener que hacer un aporte todos”.



La palabra de Alberto Fernández anuncia el regreso de más retenciones a sectores clave de las exportaciones, en particular al campo. Lo dijo en una entrevista a Página 12 en la que advirtió, además, en materia fiscal, que “es razonable que alguien que vive de un sueldo no pague Ganancias. Pero también es razonable que un país no tenga seis puntos de déficit fiscal. Todo es razonable”.



“Hay que ir viendo cómo se van compatibilizando poco a poco las cosas. Hay que tener un objetivo: que es que el un sueldo no pague Impuestos a las Ganancias. Porque el Impuesto a las Ganancias se llamaba Impuesto a las Rentas. Y el que vive de un sueldo no vive de las rentas de su trabajo. Hay que ir poco a poco sacándolos como sujetos de imposición del impuesto y corrigiendo poco a poco el déficit”.



Respecto de la inflación, Fernández señaló que “Macri pensó que se combatía bajando el consumo. Y dijo: si bajo el consumo, bajo la demanda y los precios bajan. Y cómo bajó el consumo: no dando aumentos de salarios, y además les sacó a los bancos el dinero para que no lo presten y así inventó las Lebacs y las Leliq pagando tasas siderales en cada momento. El resultado es que lleva cuatro años con esa idea. Y en los cuatro años no funcionó. En conclusión, a esta altura lo que tenemos que pensar es que hay otras razones por las cuales los precios aumentan en la Argentina”.



“Hay algo -añadió- que los economistas llaman la inflación autoconstruida que son componentes psicológicos. Si Clarín publica en tapa que voy a dar un aumento del 35 por ciento de los salarios, mucha gente para prevenirse aumenta 10 ó 15 por ciento de los productos. En la Argentina la inflación autoconstruida es un problema muy serio pero no está solo en los grandes productores, sino en el que tiene un kiosco o un negocio”.



El mandatario electo acotó además que “hay un segundo componente y es la concentración de la economía. Y eso sí es un tema para estudiar, porque la concentración no sólo existe en materia de telecomunicaciones. La economía también se concentra. En sectores como la panificación el 80 por ciento está en manos de un operador. En el sector lácteo donde casi el 100 por ciento está en manos de dos. En el sector cervecero donde todo está en manos de tres operadores”.



Más adelante, el mandatario proclamado reiteró que el Presupuesto que envió el gobierno de Macri “es una gran mentira. Por ahora lo que puedo decir es que nosotros estamos viendo mandar un paquete de leyes que resuelve este tema, y va a funcionar el Congreso lo que queda de diciembre”.



Exportar



“Hoy en la Argentina se venden sólo 100 dólares por ventanilla. Lo que te están diciendo es que no hay más dólares. Si no hay más dólares hay que recuperarlos. Eso se consigue exportando y para eso hay que poner de nuevo en funcionamiento la economía”, dijo Alberto Fernández. Habló de mejorar ingresos por vía impositiva, pero evitó señalar mejoras en la cuenta fiscal por vía del “ajuste” sino recuperando la actividad económica. “Es lo que en la campaña yo llamaba a encender la economía”.