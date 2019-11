Central San Carlos, el mejor del año

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El equipo de Gonzalo Schmidhalter obtuvo el bicampeonato de LEF. Este domingo venció 2 a 0 a Atlético Franck y sin lugar a dudas fue el mejor equipo de la temporada, donde siempre fue candidato y protagonista.

Domingo primaveral a puro sol para la disputa de la final de vuelta de LEF, donde el Club Central San Carlos recibió en el Rogelio Fedele al Club Atlético Franck. La serie estaba empatada en uno y el que ganaba sería entonces el campeón de la temporada 2019.



Central San Carlos desde el primer minuto tuvo la pelota, buscó abrir el marcador pero no encontró los espacios ante un rival que estuvo ordenado a la hora de marcar y de contra pudo concretar alguna situación. No se le dio a Martirez y su remate salió desviado, tampoco a Ali que con la marca encima remató y contuvo Ambordt. Fue muy parejo ese primer tiempo con un Central que tiró muchos centros al área de Perren pero que no le salió ninguna clara para convertir.



En el segundo tiempo, en los primeros minutos se vio algo parecido al primero: Central San Carlos no encontraba los caminos para atacar y Atlético defendió correctamente. Pero solo un golazo podía destrabar esta final muy pareja y fue de Germán Grenon de tiro libre, quien la metió contra el palo de Perren. El gol para Central llegó en el momento clave, a los 10 minutos, porque lo obligó a Atlético a buscar el empate y ahí fue cuando se desordenó el equipo de Weidmann, quedando mal parado. El segundo gol de Central llegó a los 39 minutos a través de Bonalume en una contra letal de tres jugadores locales contra solo uno de Atlético. La diferencia pudo ser mayor pero Meinardi estrelló su remate de cabeza en el travesaño. Atlético nunca bajó los brazos y fue a buscar aunque sea el gol del honor que no llegó.



Central San Carlos obtuvo el bicampeonato de Liga Esperancina de Fútbol. fue el mejor equipo de la temporada 2019 donde siempre fue candidato y protagonista directo. Un equipo muy sólido en todas sus líneas, con grandes individualidades, un buen juego colectivo y por eso fue merecidamente campeón.

Atlético Franck hizo un excelente campeonato, por lo que no hay nada para reprocharle al grupo de pibes que se armó para clasificar y terminó llegando nada menos que a la final. Cabeza en alto que el objetivo se cumplió y la hinchada rojiblanca no se cansó de aplaudir a un equipo que dejó todo pero por esas cosas del fútbol no se le dio.



Síntesis



Central San Carlos 2

Atlético Franck 0



Central San Carlos: Nahuel Ambordt; Lorenzo Ceballos, Luciano Bonalume, Lucas Cornejo, Germán Grenon, Franco Saucedo, Agustín Manfredi, Maximiliano Yost, Lucas Meinardi, Ronald Garutti y Federico Sola. Suplentes: Emiliano Croatto, Juan Alberto, Lorenzo Manfredi, Joaquín Martínez, Braulio Benzi, Lautaro Nasta y Rodrigo Schoen. DT: Gonzalo Schmidhalter.



Atlético Franck: Joaquín Perren; Albano Marinachi, Facundo Fux, Lautaro Fux, Emanuel Tritten, Agustín Gualini, Gabriel Garello, Federico Martírez, Sebastián Alí, Facundo Cervantes y Bruno Benítez. Suplentes: Mario Gauna, Juan Pablo Lanfranco, Facundo Heinzen, Lautaro Bertola, Nicolás Rossler, Tomas Yossen y Ivo Baleis. DT: Diego Weidmann.



Goles: en el segundo tiempo, a los 10 min. Germán Grenon (CSC) y a los 39 min. Luciano Bonalume (CSC).

Árbitro: Rodrigo Barra.



Cambios: Braulio Benzi por Ronald Garutti; Joaquin Martínez por Federico Sola y Lorenzo Manfredi por Lucas Cornejo (CSC); Nicolás Rossler por Gabriel Garello, Lautaro Bertola por Federico Martírez e Ivo Baleis por Lautaro Fux (AF).



Estadio: Rogelio Fedele, Central San Carlos.