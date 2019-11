https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mirada desde el sur (por Raúl Emilio Acosta) Vargas Llosa y el vacío de poder Es parte de un ensayo (se debe) sobre los poderes formales y reales las declaraciones de Macri y “Los Fernández” sobre Chile, Perú, Bolivia y Brasil.

Por Raúl Emilio Acosta | El Litoral

Hace algunos años, en ocasión de visitar Buenos Aires, Argentina, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, ya reconocido mundialmente, se debatió en la redacción de una revista de interés general, semanario con importantes redactores que públicamente adherían a posiciones políticas muy caracterizadas, si se atendía periodísticamente la presencia de quien después sería Premio Nobel. La votación la ganó la moción que proponía ignorar la presencia del escritor.

Ha desaparecido aquel semanario (“El Periodista”) pero recuerdo con mucha claridad la aflicción de uno de esos redactores, perdidoso en la moción presentada en la asamblea del medio, que insistía: “es un personaje grande... escribe bien... es un exceso... no se puede ignorar pretendiendo que eso es periodismo... qué cosa es el periodismo militante... por favor...”.

Tuve dudas... “que hubiese hecho yo”... y las dudas persisten. Es cierto que ahora, ya en otro siglo y de otro modo, la elección del qué se publica y con cuál de eso, de los modos de mirar este poliedro, que es la realidad informativa, se atiende y presentan los hechos, esos enfoques distintos, esos modos, se aclara, ya son parte del cotidiano; pero también es cierto que la acción y la omisión definen el periodismo. Caramba, definen la vida. A la distancia aquello era un caprichito infantil.

EL PODER SIEMPRE ESTÁ

Es parte de un ensayo (se debe) sobre los poderes formales y reales las declaraciones de Macri y “Los Fernández” sobre Chile, Perú, Bolivia y Brasil.

Argentina es anterior a Lula / Bolsonaro y posterior a ellos. Discutir Bolivia con el eje “golpe o renuncia” limita el horizonte y quita trascendencia a una sustancia. No es lo mismo para el presidente en ejercicio que para el que vendrá. El ensayo versaría sobre la respuesta a esta pregunta: ¿hasta el 10 de diciembre de 2019 a quién le corresponde representarnos en el exterior ante los otros pueblos? ¿Cuál es la diferencia real?

Si el poder emana de los votos el mandato es decisivo y tiene fechas fijas. Los medios que atienden más / menos a las declaraciones de “Los Fernández” que a las de Macri se corresponden con la idea de “Bienvenido Vargas Llosa a la Argentina”... o la contraria. Este criterio mediático no se corresponde con los votos sino con la pauta y las mediciones. Y la ley de supervivencia. En muchas ocasiones se contradicen.

Un detalle. Sugiero re lectura de las posiciones de Macri. Aparentan un “no me interesa este tema”. La demostración por el absurdo es sencilla. Si le interesase volcaría esfuerzos (mediáticos publicitarios que extendiesen su pensamiento, si lo hubiere, sobre Latinoamérica y sus convulsiones). Aparece legítimo que quien no tiene el poder formal (Los Fernández) se encarguen de representar Argentina en estos temas. Corrijo: legitimo no lo sé, fácticamente es lo que sucedió y sucede.

Que Macri tiene el poder formal lo definen los aumentos en tarifas, los nombramientos, los viajes, el uso de los dineros públicos. Vamos, Mauricio Macri es el presidente y aviones, custodias, Granaderos, despachos y chequeras lo certifican. “Los Fernández”, ambos abogados, saben muy bien que están pisando un límite nada sencillo (como todo terreno limítrofe) cuando hablan en nombre del país o mejor, cuando toman sus palabras como parte de la palabra oficial. No es broma. Formas diferentes de leer / interpretar la misma economía para una misma sociedad. Una economía hecha trizas, claro está. Con ese desquicio transcurren estos días. “Los Fernández” están pisando un límite por una sola razón: Pueden. No están en el vacío.

EL PODER DISTRAÍDO

Si bien el caso de Macri es apabullante, un día avisó que estaba enojado porque perdió las elecciones y ahora no menciona la crisis en Latinoamérica porque está parado en otro sitio e ignora, descree de toda realidad diferente a la suya.

Hay correlatos sobre el poder. En la provincia de Santa Fe desde el 17 de junio de 2019 se sabe que los votos otorgaron el mandato, como Gobernador, a Omar Ángel Perotti, senador nacional en ejercicio pleno hasta el 10 de diciembre y Gobernador desde el día 11 de diciembre (aún deben ponerse de acuerdo en acto público o privado, que día y a qué hora... uff, realmente fastidian al tranquilo pero así son).

En la provincia de Santa Fe desde el lunes 17 de junio se sabe que Roberto Miguel Lifschitz y varios de sus ministros, por el voto popular, serán legisladores provinciales desde el 11 de diciembre, acto público mediante pero ay, caramba, Lifschitz es, desde ese mismo 17 de junio “Gobernador saliente”. Pero Gobernador.

Lo saben ellos, lo sabemos todos, esa “bipolaridad”, tomada como relación enfermiza, está acosando a las cuentas públicas, las licitaciones, los últimos nombramientos, el simple tránsito por las calles. Está cuestionando el dónde, el cómo y el quién ejerce el poder en la democracia. Jugar al distraído no ayuda, por el contrario, complica.

El poder es un acto. Se ejerce. Macri debería ejercerlo plenamente y no distraerse y Lifschitz no puede pretender compartir culpas. La democracia es suya, el presupuesto es suyo y los ladrones y el desorden cosa suya hasta el 10 de diciembre de 2019. Punto. Roberto Miguel es legítimo hasta el 10/12/19.

LA CÁTEDRA TAMBIÉN SE DISTRAE

“La complejidad de la cuestión de la democracia se pone en evidencia a través de todos los debates que hay actualmente sobre la noción de promoción de la democracia. Como ustedes saben, la idea de promoción de la democracia está en el centro de la acción de la Unión Europea y, por supuesto, en el centro de la acción americana. Pero los europeos y los americanos no le dan la misma definición. Para simplificar, los americanos dan una definición que es estrictamente liberal e institucional, mientras que los europeos intentan defender una visión un poco más societal de la democracia...”.

Pierre Rosanvallon y su Democracia Inconclusa nos ubica como sociedades con un valor justiciero, de justicia social, diferente. También cree que los debates sobre qué es la democracia han terminado, Já.

Macri no sabe qué hacer con las RREE. Lifschitz tiene una gobernación que hace seis meses cree que comparte. No es así.

En Rosario Javkin, desde el 17 de junio no sabe qué hacer con una intendenta en estado de incomprensión y estupor.

Los tres equipos, el de “Los Fernández”, de Perotti y de Javkin, advierten que el vacío no existe y ellos no tocan timbres, no manejan chequeras y serán culpables de todo desde el 11 de diciembre al atardecer. Linda milonga.

En aquella charla con Horacito, así se llama mi amigo, Jefe de Sección en esa revista, aguantó mi pregunta: ¿“no pudiste defender la existencia de Vargas Llosa en Buenos Aires”...? ...“El poder estaba en otro lado Bigote”. Elemental lección. No hay vacío de poder. Es una mentira impiadosa de los malos analistas dominicales.

