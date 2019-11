https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 18.11.2019

20:05

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Alertan que 3 de cada 4 argentinos no saben que tienen EPOC

Tres de cada cuatro personas que padecen Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en el país desconocen su diagnóstico, alertó hoy la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) con motivo del día mundial de esa patología, que se conmemora cada 20 de noviembre.



"La EPOC es una enfermedad respiratoria crónica prevenible y tratable, cuya causa es la inhalación repetida y por tiempo prolongado de agentes nocivos como el humo de tabaco o la polución ambiental", explicó Walter Mattarucco, miembro de la Sección de Enfermedades Obstructivas de la AAMR.



Mattarucco señaló que las personas que nunca fumaron "deben contemplar el daño que genera la exposición al humo de leña", que puede usarse para cocinar o calefaccionar, así como "el riesgo que implican ciertos trabajos, como la fabricación de ladrillos o carbón".



"Se estima que el 75% de los argentinos, es decir, tres de cada cuatro, tiene la enfermedad y lo desconoce, por lo que se sugiere la realización de un estudio llamado espirometría en pacientes de alto riesgo", sugirió.



El médico aclaró que no todas las personas que están expuestas a los factores de riesgo padecerán la enfermedad, ya que "la susceptibilidad individual es determinante".



"Más de 64 millones de personas padecen EPOC en el mundo, una enfermedad que está aumentando en las mujeres y se convertirá para 2030 en la cuarta causa de muerte a nivel global", alertó Mattarucco.



Por su parte Verónica Lawriwskyj, jefa de Neumonología de la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Alérgicas y Respiratorias (Cidea), detalló que los síntomas de EPOC son disnea o dificultad respiratoria crónica y progresiva, tos y expectoración crónicas e infecciones recurrentes de las vías aéreas inferiores.



Consultada sobre la probabilidad de que los fumadores pasivos contraigan la enfermedad, la especialista señaló que es "poco frecuente", y agregó que en esas personas "se observa más que nada un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de pulmón".



Con respecto a los vapeadores y cigarrillos electrónicos, Lawriwskyj recordó que "están prohibidos por la Anmat" y que "se ha observado el desarrollo de enfermedad pulmonar asociada", que ya fue descripta en varios pacientes que utilizan esos dispositivos "con cuadros graves y hasta mortales".



"Como están prohibidos por la Anmat, cualquier dispositivo que se adquiera no está regulado de ninguna manera en nuestro país. Tampoco está demostrado que ayude a dejar de fumar, y además no es seguro no sólo porque provoca daño pulmonar, sino que hubo accidentes y quemaduras por fallas de las baterías de los aparatos", apuntó.



Consultada sobre cómo mejorar la calidad de vida una vez diagnosticada la EPOC, la especialista enfatizó que "lo primero que hay que hacer es dejar de fumar".



"La cesación tabáquica es la medida más importante a tener en cuenta. Luego existen varias estrategias terapéuticas, como el uso de broncodilatadores de acción prolongada y la realización de ejercicio, que es beneficioso para el paciente", aseguró.



Con información de Telam