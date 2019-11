https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 19.11.2019 - Última actualización - 7:25

7:23

Le renovaron el préstamo al argentino Pavón continuará jugando en Los Ángeles Galaxy

El delantero Cristian Pavón finalmente no retornará a Boca Juniors desde Los Ángeles Galaxy, porque la franquicia estadounidense que participa de la Major League Soccer (MLS) decidió este domingo renovar el préstamo con el futbolista, al tiempo que decidió prescindir de su capitán y máxima estrella, el sueco Zlatan Ibraimovic, que retornaría a Italia, pero no para sumarse a un "grande" del Calcio sino al más modesto Bologna, donde compartiría equipo con otro ex atacante "xeneize" como Rodrigo Palacio.

“Pavón ocupará un puesto de Jugador Franquicia y tomará un cupo internacional en el plantel 2020 del LA Galaxy”, anunció en un comunicado la entidad que tiene como entrenadores a los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, que tienen dos años más de contrato con los angelinos.

🎼 THE MAESTRO RETURNS 🎼



Cristian Pavon is ready for more in 2020 pic.twitter.com/fyITFcvyhf — LA Galaxy (@LAGalaxy) November 18, 2019

En 11 partidos jugados desde su debut en agosto pasado el atacante cordobés hizo tres goles y entregó ocho asistencias, con una seguidilla que lo vio sumar un gol o una asistencia en ocho partidos consecutivos.

Justamente esta tarde se desarrolló una reunión del bloque oficialista boquense en la que el tema principal estuvo puesto en las elecciones del próximo 8 de diciembre que tendrán lugar en el club de la Ribera, y en el transcurso de la misma los dirigentes fueron informados de esta decisión de la institución estadounidense de extender el préstamo de Pavón.

Con información de Télam