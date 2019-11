https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 19.11.2019 - Última actualización - 12:39

12:31

En Madrid El dobles le dio a Argentina el tercer punto en la Copa Davis

El conjunto nacional consiguió el tercer triunfo consecutivo, la pareja formada por Leonardo Mayer y Máximo González derrotaron al seleccionado trasandino conformado por Nicolás Jarry y Hans Podlipnik 6-3 y 7-5.

De esta manera Argentina, capitaneada por Gastón Gaudio, quedó invicta el primer día de juego y este miércoles se medirá ante Alemania, conformado por Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber, Dominik Koepfer, Kevin Krawietz, Andreas Mies

En caso de ganarle al seleccionado germano, el equipo nacional no dependerá de nadie para avanzar a la siguiente ronda y finalizará en la primera ubicación del Grupo C, y en caso de no conseguir un resultado a favor mantiene sus chances de clasificar como uno de los mejores segundos.