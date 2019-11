Se realizó el Maratón por la Carrera Docente

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la mañana del día domingo 17 de noviembre se realizó la Maratón por la Carrera Docente impulsada por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), desde el emblemático Puente Colgante.

En la mañana del día domingo 17 de noviembre se realizó la Maratón por la Carrera Docente impulsada por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), desde el emblemático Puente Colgante.

“Esta es la Maratón por la Carrera Docente, una maratón, una carrera, que pretende visibilizar el derecho de los docentes privados, para contar con concursos y escalafones en serio, como dice la Ley de Educación Nacional y como dice la Ley de Educación Privada de la provincia de Santa Fe”, expresó Pedro Bayúgar, Secretario General de la entidad gremial, quién además consideró: “es un tema que estuvo permanentemente en las paritarias durante estos últimos años, pero que lamentablemente el Estado no definió, no resolvió, no reglamentó la instrumentación de estos concursos necesarios para todas las escuelas privadas de la provincia, y por eso es que en esta continuidad de la lucha, nosotros en esta mañana hacemos esta carrera en defensa de la Carrera Docente. Creemos que visibilizando el tema, que poniéndolo a consideración de la gente, de la población, de la comunidad en general, es cómo vamos logrando mayor consenso, mayores apoyos, para que efectivamente el Estado resuelva esta cuestión, reglamente la instrumentación lo antes posible.”

El evento contó con la participación de casi quinientos corredores que se hicieron presentes desde horas muy tempranas en la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe, “a cada uno de ellos y ellas les hacemos llegar un especial agradecimiento por sumarse a esta iniciativa y participar de esto que para nosotros implica un esfuerzo colectivo para visibilizar la lucha de las y los docentes privados de la provincia”, concluyó el referente sindical.