Boudou: "Soy inocente, lo único que hice fue defender a los argentinos, a los jubilados"

Martes 19.11.2019

13:12

Desde el penal de Ezeiza, además, el ex vicepresidente criticó a Mauricio Macri: “Se robó el país junto a sus amigos”, afirmó.

El ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por el caso Ciccone y detenido en el penal de Ezeiza, se refirió este martes al nuevo proceso político que iniciará el próximo 10 de diciembre con el gobierno de Alberto Fernández, calificó de “horrible” la gestión de Mauricio Macri como presidente y se defendió: “Soy inocente, lo único que hice defender a los argentinos, a los jubilados”.

“Los argentinos tenemos la oportunidad de de revertir algo horrible, que fueron estos cuatro años de macrismo, pero la contracara de lo horrible es que es la primera vez en la historia que un proceso tan destructivo dura solo cuatro años y vuelve el campo popular”, afirmó Boudou, que este martes cumple 57 años.

En este sentido, agregó que la crisis económica generada por el Gobierno “no se va a solucionar sin mucho esfuerzo, sin mucha pasión, y sin cambios estructurales de fondo que reviertan los mecanismos mediante los cuales Macri junto a sus amigos se robó el país a través de los servicios públicos, a través de las tarifas”.

Boudou, en diálogo con radio AM 530, y consultado sobre su situación personal y la de otros ex funcionarios detenidos por diversos casos de corrupción en la función pública, señaló: “Somos inocentes y objetos de una persecución para que no se hable de lo que se tiene que hablar”.

“Miro para atrás, y veo lo que fue mi detención, el montaje; montaron una foto para que saliera como un trofeo de caza, y la verdad son cosas dolorosas, pero no me iban a saca con la cabeza gacha. Soy inocente soy inocentes, lo único que hice defender a los argentinos, a los jubilados, y formar parte de un gobierno que no tiene nada que arrepentirse”, añadió.

Para el ex vicepresidente, Alberto Fernández deberá armar “algo que funcione de 10 y que le sirva a los argentinos, y que en lugar de llamarse el mejor equipo de los últimos 50 años sean las mejores políticas de los últimos 50 años, que continúen en el rumbo de los 12 años de Néstor y Cristina Kirchner”. “En agenda está volver a un sistema que distribuya mejor, porque hoy el centro de extracción de valor de una sociedad es el sistema de servicios públicos", consideró.

Las declaraciones de Boudou tienen lugar en medio de la discusión sobre las prisiones preventivas, figura legal por la cual estuvo detenido durante un tiempo prolongado hasta su condena por el caso Ciccone.

El Gobierno publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 2/2019, que ordena implementar en “los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional” gran parte del nuevo Código Procesal en el que, entre otras cosas, se plantean límites al uso de las prisiones preventivas y comenzará a regir este viernes.

Actualmente, el criterio general para dictar la detención de un sospechoso surge de un fallo plenario de la Cámara de Casación (Díaz Bessone) que dispone utilizar esta herramienta cuando se verifique peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento de la investigación. Sin embargo, los jueces suelen tener distintos criterios para encasillar cada caso concreto. Con el objetivo de terminar con la arbitrariedad, el Código “fijó pautas concretas para regular las restricciones a la libertad durante el proceso", que acotan el margen de interpretación de los magistrados.