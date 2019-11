https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego de la reunión de Gabinete

Aguad: "No hay transición con Alberto Fernández"

El gobierno de Mauricio Macri aseguró "no hay transición" de gestión con la futura administración del mandatario electo Alberto Fernández, y advirtió que si no se da antes del 10 de diciembre se "dejarán los papeles sobre la mesa".

