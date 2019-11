https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La práctica de este miércoles será decisiva para confirmar la alineación tatengue, que tendría tres cambios. Bottinelli realiza movimientos diferenciados y no jugará hasta el 2020. Cuadra tampoco jugaría por lo que resta del año.

Sebastián Moyano deberá tener un ciento por ciento de concentración para no sufrir sobresaltos en la Bombonera. Tendrá delante suyo una defensa que tiene dos cambios de nombres y un tercero de posición. Foto: Manuel Fabatía

Las novedades de Unión, pensando en Boca Cinco volantes, el traumatismo de Bottinelli y se lesionó Cuadra

Habrá que esperar hasta este miércoles para confirmar que Madelón hará tres modificaciones para ir a la Bombonera. Es que ese día está prevista la práctica de fútbol. Y la idea del técnico ya está decidida en cuanto a la defensa (Milo y Blasi entran por Yeimar Gómez Andrade y Bottinelli), mientras que madura la decisión de jugar con cinco volantes, provocando el ingreso de Cavallaro por Troyansky.

Además, el traumatismo de tórax sufrido por Jonathan Bottinelli ya lo margina, tal como anticipó El Litoral, hasta el año que viene. O sea que el defensor se perderá los últimos dos partidos (no podía jugar ante Boca porque fue expulsado con los tucumanos) frente a Huracán y Talleres de Córdoba, en la Docta.

Si no hay novedades que compliquen el panorama, Unión jugará en la Bombonera con Moyano; Martínez, Blasi, Corvalán y Milo; Bonifacio, Elías, Acevedo y Carabajal; Cavallaro; Bou.

Será, además, la primera vez que Madelón decide utilizar a Acevedo, Carabajal y Cavallaro desde el arranque de un partido, con lo cual, a priori, se asegura fútbol en el sector central de la cancha.

A propósito de Bottinelli, el informe médico suministrado por el doctor Santiago Calvo indica que el jugador sufrió un “traumatismo torácico el viernes 15. Los estudios realizados en el sanatorio San Gerónimo muestran una lesión osteocondral. Inició trabajos de recuperación kinésicos a cargo del licenciado Sergio Magnín”. Este martes por la mañana, el futbolista estuvo caminando y realizando movimientos leves mientras el plantel se entrenaba en Casa Sol.

Otro jugador que presenta problemas musculares es Maximiliano Cuadra. A él también se le practicarán estudios pero por la importancia de esos dolores, es un hecho que se queda afuera de este partido. En el caso de ser una lesión de gravedad (por ejemplo, un desgarro), se quedaría afuera por lo que resta del año y no hay muchas chances de que Unión negocie su continuidad, ya que su contrato vence en diciembre, la opción fijada es alta y el rendimiento del delantero —que proviene de Racing— no fue para nada satisfactorio.

En cuanto al equipo, la idea es tratar de poblar la mitad de la cancha y jugarle un partido estratégico al Boca de Alfaro, que comparte la punta del torneo con Lanús y Argentinos Juniors (todos con 25), aventajando por un punto a River.

El plantel rojiblanco viajará el sábado con destino a Capital Federal para aguardar el compromiso del domingo. Después, Unión esperará la visita de Huracán (primer lunes de diciembre) y cerrará su participación en el 2019 visitando a Talleres de Córdoba.

Claudio Corvalán ejecuta un saque de costado, algo natural en él cuando juega de marcador de punta pero no será así el domingo, ya que volverá a una posición que conoce: segundo marcador central. Cada vez que jugó en ese puesto, lo hizo bien. Foto: Marcelo Manera

Pretemporada

Como viene ocurriendo sistemáticamente desde que Madelón se hizo cargo del plantel, tanto militando en la A como en la B Nacional, Unión realizará la pretemporada en la ciudad de Mar del Plata. La idea es arrancar el 6 allí, pues el último fin de semana de enero se reanudará la actividad y a Unión le tocará recibir en el 15 de Abril a Argentinos Juniors.

Tevez, ¿con quién?

Si no hay secuelas de su desgarro grado 1 en el aductor mayor izquierdo, Carlos Tevez empezará a perfilarse para ser titular y jugar, tal vez, los últimos tres partidos de su carrera en Boca.

Por lo pronto, otro tema a seguir será su acompañante. Contra Arsenal, en el último partido que el 10 jugó de titular, lo acompañó Wanchope. Y con un gol de cada uno (Carlitos hizo uno de tijera), fue goleada por 5 a 1. Ahora bien, después, contra Vélez, Alfaro cambió totalmente la delantera: jugaron Bebelo de media punta y Zárate. Es cierto que no tenía al Apache, ya lesionado, pero el DT prescindió de Ábila: lo llevó al banco y ni entró.

Gustavo Alfaro y su grupo de jugadores. Boca es “Deportivo Ganar Siempre” y mucho más en este momento. La Bombonera estará repleta y exigirá la victoria. Frente a ello, Unión (Madelón) prepara la estrategia. Foto: El Litoral

Por eso, este parate FIFA también le vino bien a Wanchope Abila para ponerse a punto, luego de que distintas lesiones atentaran contra su nivel físico. Por todo, con los tres de arriba disponibles (Tevez, Zárate y Ábila), Lechuga ahora deberá definir por qué ataque se inclina. Si es por la que le dio resultado contra Arsenal, pues podría dejar afuera al goleador de su ciclo: Mauro, con 13 goles. Pero tampoco hay que descartar que los pueda utilizar a los tres juntos otra vez.

La reserva

El partido de reserva entre Boca y Unión se disputará el viernes en Casa Amarilla, tal como se hizo costumbre en esta Superliga (jugar los viernes, antes de la disputa de los encuentros de Primera). Los dos vienen de perder sus respectivos compromisos: Unión lo hizo por la mínima diferencia en Santa Fe ante Atlético Tucumán, mientras que Boca cayó por el mismo resultado (1 a 0) ante Vélez.

Granizo

Boca se entrenó este lunes en Casa Amarilla en una práctica que terminó accidentada: se desarrolló con lluvia, hasta que una fuerte caída de granizo obligó a suspenderla definitivamente.

Pavón

El delantero Cristian Pavón finalmente no retornará a Boca Juniors desde Los Ángeles Galaxy, porque la franquicia estadounidense que participa de la Major League Soccer (MLS) decidió renovar el préstamo con el futbolista, al tiempo que decidió prescindir de su capitán y máxima estrella, el sueco Zlatan Ibraimovic, que retornaría a Italia, pero no para sumarse a un “grande” del Calcio sino al más modesto Bologna, donde compartiría equipo con otro ex atacante xeneize como Rodrigo Palacio. “Pavón ocupará un puesto de jugador franquicia y tomará un cupo internacional en el plantel 2020 del LA Galaxy”, anunció en un comunicado la entidad que tiene como entrenadores a los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, que tienen dos años más de contrato con los angelinos.

2 casos

Deberá resolver Unión a fin de año, pues culminan sus contratos: Javier Méndez y Maximiliano Cuadra. Por su parte, Nicolás Mazzola tiene seis meses más de contrato. Fueron los tres que llegaron a principios de 2019.