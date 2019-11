Giraldo Saavedra: "En el Estado, el valor supremo debe ser la justicia"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El catedrático dictó charlas con docentes y alumnos del Instituto Lourdes. La tarea de perseguir el lavado de activos, uno de delitos derivados del negocio millonario de la droga.

Fiscal general de Colombia para delitos de lavado de dinero, docente universitario y presidente de la Unión Americana de Ex Alumnos de la Educación Católica, Alfonso Giraldo Saavedra llegó a Santa Fe en misión educacional respondiendo a una invitación de las autoridades del Instituto de Nuestra Señora de Lourdes. “La meta es ser buenos cristianos y honestos ciudadanos”, frase parafraseando a Don Bosco. le señala a El Litoral antes de regresar a Bogotá. Congratulado de conocer el interior de la Argentina, se muestra sorprendido por la acogida que tuvo en la ciudad y no descartó repetir la visita.

- ¿Por qué vino a Santa Fe?

- El Instituto Lourdes me invitó en mi condición de presidente de la Unión Americana de Ex Alumnos de la Educación Católica, unión que es parte de la Organización Mundial de Ex Alumnos de la Educación Católica (OMAAEEC) Fabián Jerkovich, representante legal de ese instituto, me pidió tener un intercambio con la planta académica y especialmente con el alumnado. Es importante tener una visión de lo que el término ex alumno debe estar inmerso en la sociedad actual. Manejamos un lema muy importante, muy interesante que es la meta de ser buenos cristianos y honestos ciudadanos, una frase que acuñó Don Bosco, fundador de los salesianos de donde es mi formación en el colegio León XIII de Bogotá.

- ¿Cuáles son los objetivos de estos ex alumnos?

- En el caso concreto de los salesianos es difundir el carisma salesiano, no quedarnos en lo que nos dieron en el Colegio, sino darlo, compartirlo. A través de la asociación de ex alumnos trabajar sobre los demás ex alumnos, especialmente los que están en situación complicada, etc. En el caso de la OMAAEEC es la difusión de los valores básicos del Evangelio, respeto a la vida como valor supremo; valores evangélicos esenciales para una sociedad, el respeto a los demás, trabajar por los demás. El servicio a los demás; a nosotros nos sirvieron en el Colegio y ahora salimos a servir en el campo en el cual se esté, en mi caso la justicia. Debemos tener esa actitud de servicio, ese sentido de servicio hacia los demás, sensibilidad social, no necesariamente es estar activos en la política, en un partido político. Como seres humanos debemos ser concientes que estamos para el otro, para servir, no podemos vivir en un mundo cerrado, en un individualismo total, absoluto porque eso conlleva a las desgracias que vemos hoy, la insolidaridad que vemos.

- Usted integra el Poder Judicial y expresa su carisma desde allí?

- Soy abogado de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá. Llevo bastantes años en el Poder Judicial tanto en la parte administrativa, como fiscal en Santa Marta, Policía Judicial y desde 2005 soy fiscal especializado de la dirección de lavado de activos, fiscal de carrera, por meritocracia.

- Aplica un equilibrio entre la ley y su formación cristiana

- Por supuesto. Uno de los valores esenciales de la justicia es actuar de manera ciega como la figura de la diosa griega, con la balanza. Esto nos lo da el acopio de pruebas, de elementos probatorios necesarios para llegar a una decisión. En el sistema colombiano, el fiscal es el que hace el acopio probatorio y acusa pero el que dicta sentencia es el juez.

- En América Latina hay mucha presión política sobre el Poder Judicial. ¿Eso existe también en su país?

- Tenemos el esquema de tridivisión del poder de Montesquieu. Se supone que para que una sociedad marche debe darse esa tridivisión del poder claramente definida de la rama ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa. A veces encontramos un revuelto allí y el poder del presupuesto manipula y termina legislando o colegislando e influyendo en la rama judicial. No debe ser así. Los jueces no deben porqué estar en el debate político partidista. Los jueces están para dictar sentencia, para aplicar justicia. En el Estado, el valor supremo debe ser la justicia, ni siquiera es la paz; es la justicia porque la paz es consecuencia de la justicia.

- ¿El delito de lavado de activos es muy penado en su país?

- El delito de activos es trasnacional y ha sido el acuerdo de los estados occidentales de ver como solucionar este flagelo que golpea las economías, especialmente las débiles de nuestro continente. Colombia ha tenido varias reformas pero hoy el delito de lavado de activos no es grave, es gravísimo. La pena mínima a aplicar es 10 años e implica que no hay excarcelación. La máxima son 30 años con los agravantes señalados por la ley que lo pueden llevar a 50, 60 años. Es un delito gravísimo, pero autónomo, independiente y que para que se tipifique como tal se debe configurar el delito base, entendiendo que el lavado de activos proviene de un delito subyacente. Tenemos más de una decena de delitos subyacentes: narcotráfico, trata de personas, contrabando, enriquecimiento ilícito,etc. No se necesita que ese delito tenga condena para el lavado, sino que tenga una injerencia razonable. La razón de ser del delito de lavado de activos es darle apariencia de legalidad a un dinero que no se puede justificar, inmediatamente se debe investigar de dónde proviene y uno de los delitos que da el ingrediente es de narcotráfico.

- Un negocio que necesita blanquear el dinero

- No solo el narcotráfico. Todo el mundo se inclina por él porque parece el más fácil de identificar, detectar, pero hay varios delitos básicos que muchas veces la gente ni imagina que están en eso, como la trata de personas que está en auge, el contrabando, el enriquecimiento ilícito. Una persona con un trabajo común y corriente que de pronto aparece con grandes propiedades, autos lujosos que es enriquecimiento ilícito de dónde proviene. Este es el trabajo arduo que se hace en Colombia.

- En Colombia ¿hay colaboración entre organismos del Estado y la justicia para investigar?

- Por supuesto. Colombia ha sido pionera por el problema del narcotráfico. Las dos ocasiones anteriores que viene, en misión oficial, a la Argentina fueron encuentros de policías judiciales de América y de fiscales donde analizábamos y mirábamos el delito a nivel internacional. En América analizábamos recomendaciones de la GAFI y todo ha sido un proceso de colaboración entre estados. Los estados deberíamos tener una agencia de inteligencia financiera que llevara el reporte de todas las personas, En Colombia es la UIAF que es Unidad de Información y Análisis Financiera, una entidad que está adscripta al ministerio de Hacienda y a la que por ley todas las entidades bancarias y financieras deben reportar movimientos y operaciones sospechosas o inusuales que tienen los ciudadanos. Es gran parte de nuestra materia prima para investigar. Con los estados tenemos colaboración cuando requerimos prueba o información; están los canales diplomáticos de las casas rogatorias pero igualmente hay contactos con estados para si amerita ser más expedita la recopilación de la prueba. En América tenemos mucha colaboración e intercambio. Sería más necesario hacer trabajos de encuentro para intercambiar información.

- Desde Argentina miramos a Colombia como uno de los proveedores de droga a mercados como Europa o Estados Unidos y muchas veces usando a nuestro país. El problema sigue siendo importante en Colombia o ha disminuido la producción de droga?

- Desafortunadamente con el proceso de paz una de las concesiones que se hicieron fue la reducción de cultivos ilícitos de la droga con tendencia a la baja pero hoy, por políticas que aplicó el gobierno anterior, se disparó nuevamente la siembra. De acuerdo al monitoreo de Naciones Unidos e incluso del gobierno colombiano hoy está superando las 200.000 hectáreas. No podemos desconocer las leyes de la economía de los mercados, la demanda ... Se decía que Colombia era el paraíso de la droga, por favor, los muertos los pusimos nosotros, las bombas, inseguridad absoluta en todo la padecimos los colombianos.

Estamos volviendo a esa situación grave, la droga está tomando mucha importancia, permeando mucho. La mafia de la droga ha variado ahora su modus operandi. Ya no es como los 80 y 90 donde era claramente un grupo de mafiosos que operaba con carros importantes, prendas y cadenas de oro. Ahora se manejan con bajo perfil, el narcotráfico de bajo perfil que permea en todos lados, en todos los estamentos se mueve el dinero.

Desafío católico

Según Giraldo Saavedra, para contrarrestar el consumo de drogas es clave la formación del hogar, los valores en el colegio. “Soy un afortunado de haber salido de un colegio salesiano, y encontrarme en la vida con muchas personas valiosísimas que comulgamos en torno a estas ideas. Lo que nos inculcaron en nuestros colegios gratuitamente debemos darle gratuitamente, debemos tener sentido del servicio en el trabajo, en el hogar. Es una forma de transformar el mundo calladamente. Cuando estás en tu trabajo antes de tomar una decisión algo en tu interior te dice lo que es bueno y que es malo. Me siento bendecido por Dios, procuro donde voy o donde tengo la oportunidad de inculcar eso y te aseguro que hay mucha receptividad de la gente”.

Visitas

En su corta estadía en Santa Fe, Giraldo Saavedra visitó la Bolsa de Comercio local por invitación de la Asociación Conciencia y fue recibido por el presidente de la entidad, Ulises Mendoza, y por los vicepresidentes, Melchor Amor Arranz y Gustavo Víttori. También fue recibido por el intendente local, José Corral.