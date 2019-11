https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 19.11.2019

Se despidió a traves de redes sociales El mensaje de Maradona tras renunciar al Lobo

La división política en la institución de cara a las próximas elecciones y la ausencia del actual presidente Gabriel Pellegrino fueron los detonantes para que hora tras hora la decisión del Diez fuese tomando forma. Es así que el entrenador de 59 años confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

“Quería comunicarles a todos que renuncio a mi cargo de director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Tomo esta decisión con todo el dolor del alma, porque el presidente Gabriel Pellegrino no va a presentarse en las próximas elecciones”, expresó Diego en un sentido comunicado en el que explicó los motivos de su paso al costado.

En las horas previas a su mensaje, Maradona le había advertido al plantel que se marcharía. En esa reunión, el capitán Lucas Licht le pidió que continuara al menos hasta fin de año y desató las lágrimas del ahora ex entrenador. Algo similar intentaron sus colaboradores más cercanos (Adrián González y Sebastián Méndez), quienes a pesar de apoyar la determinación del líder del grupo le propusieron acompañar a los jugadores hasta el cierre del año.

Cabe recordar que este lunes por la mañana, Rocío Oliva, actual pareja de Pelusa, anticipó lo que ya se veía venir en La Plata. “Diego es así. Vengo con vos y me voy con vos. Ya lo hizo en la selección argentina, cuando dejó de dirigir por sus principios para acompañar a su amigo. Ahora, seguramente se irá de Gimnasia, porque el presidente no va a seguir. Fue la persona que lo llamó cuando nadie lo tenía en cuenta a Diego. Ahora, quizás, lo llamen de otros clubes”, fueron las palabras de la ex jugadora de River en diálogo con Fox Sports.

Esta tarde, el propio Pellegrino decidió romper el silencio luego de una reunión llevada a cabo por las agrupaciones de Gimnasia con la intención de conformar la unidad y así soñar con la continuidad del DT, pero no hubo caso. “La reunión de hoy fracasó. Va a haber elecciones el sábado. Maradona dejó de trabajar hoy, ya no es más el técnico de Gimnasia. Maradona trabajaba en un esquema de unidad. Él dijo que está para sumar, no para dividir. Le encantaría seguir, pero quiere la unidad. No se dio”, aseguró en radio la Red.

El Diez había sido presentado oficialmente el 8 de septiembre ante un Bosque colmado: duró ocho partidos en los que cosechó tres victorias (contra Godoy Cruz, Newell’s y Aldosivi; todas en condición de visitante) y cinco derrotas.

El comunicado completo

“Quería comunicarle a todos que renuncio a mi cargo de director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Tomo esta decisión con todo el dolor del alma, porque el presidente Gabriel Pellegrino no va a presentarse en las próximas elecciones. Sinceramente me sorprendió que no lo haga. Conversé con él, y luego de escucharlo, tengo que dar un paso al costado. Yo sentí que todos juntos, los empleados del club, mi cuerpo técnico, los médicos, utileros, dirigentes, la gente, y sobre todo estos jugadores, que dejaron la piel en cada partido, estábamos encontrando el camino para que Gimnasia se quede en Primera. Este era el momento de continuar con el proyecto, de buscar los refuerzos necesarios. Por eso mantuvimos la ilusión hasta último momento, porque en cada charla que teníamos con el presi, coincidíamos en que hubiese unidad, para buscar todos juntos el objetivo soñado. Pero lamentablemente no pudo ser. Desconozco el por qué. Ojalá que al que le toque conducir al club, pueda continuar con el trabajo que comenzamos, y logre mantener a Gimnasia en donde merece estar. Sepan que NUNCA voy a olvidar ese primer entrenamiento, cuando volví a entrar a una cancha del fútbol argentino. Les deseo lo mejor, de corazón. Vamos LOBO!!!”