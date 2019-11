La China Suárez y Benjamín Vicuña, separados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ángel De Brito contó los motivos de la fuerte crisis que atraviesa la pareja y metió a la modelo en el medio.

La separación entre La China Suárez y Benjamín Vicuña es un hecho. Así lo confirmó Ángel De Brito en su ciclo de radio y de televisión: "Hay varios motivos, que ya se sabrán dentro de un tiempo, pero la crisis está".

"Algunos motivos tenían que ver con lo profesional, porque en ATAV pidieron cambios en las escenas por celos. Después, hay razones de incompatibilidad de las personalidades”, continuó.

Luego fue más preciso sobre la fecha en la que blanquearán su situación: "Empecemos a contar los días para ver cuánto tardan en escribir el comunicado. ¿Sabés cuándo lo van a comunicar? En diciembre. Calculo que para diciembre vamos a tener el comunicado oficial. Se terminó la novela ATAV, se terminó el amor”.

Mariana Brey en " Los Ángeles de la Mañana" reveló que el conflicto entre ellos comenzó en las grabaciones de " Argentina, Tierra de Amor y Venganza", en las cuales el chileno pedía a los guionistas que cambien las escenas de Gonzalo Heredia con su mujer porque sentía celos. Ambos actores protagonizan una historia de amor y deben realizar algunas tomas subidas de tono.

Por su parte, Pia Shaw, panelista de "El espectador", agregó que le dijeron "vos no te preocupes que si están separados, lo van a comunicar a través de un comunicado".

"El orden fue un punto de quiebre en la relación: el ocuparse de las cosas y la rutina. Él es muy perfeccionista y ella es una desbolada. Eso con Pampita no le pasaba. ¿Qué te parece si yo te digo que en algún momento dijo 'esto con Pampita no me pasaba'? Tengo un montón de detalles, que voy a contar más adelante. Voy a esperar el comunicado", sostuvo picante el conductor.

Por su parte, este martes en " Los Ángeles de la Mañana", continuaron con el tratamiento del tema y Karina Iavícoli comentó: "Dejame que te cuente la versión que yo tengo, y que viene del lado de él, que es que no la fue a ver (a la China) porque está en Atacama, en Chile; que la semana que viene se encontrarían en la Patagonia; que (la separación) no es así, que están en constante comunicación, eso es lo que dice él".

"Él no se quiere separar. Ella puso el punto final y, de hecho, está demostrado que, entre ayer y hoy, borró todas las fotos que tenía con él de las redes. Si ella no quiere que esto se sepa, imaginate que se tomó un avión a Miami y eliminó todas las fotos", continuó De Brito.

Aunque por el momento se llame a silencio, a través de su cuenta de Instagram, Suárez compartió una historia que levantó fuertes sospechas entre sus seguidores y acentuó los rumores de separación.

"Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor, pero no fue así. Ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada, ni nadie que pudiera reemplazarme", fueron las palabras de la actriz.