Gran actuación de Luis Scola en el triunfo de Olimpia Milano por Euroliga

Martes 19.11.2019

20:04

Luis Scola diseñó este martes por la tarde una muy buena actuación para Olimpia Milano, que batió a Maccabi Tel Aviv, de Israel, por 92 a 88, en partido correspondiente a la novena fecha de la Euroliga de básquetbol.

El ala pivote del seleccionado argentino de básquetbol, subcampeón mundial en China 2019, firmó una planilla con 20 puntos (5/5 libres, 3/6 dobles y 3/4 triples), 7 rebotes (dos ofensivos y cinco defensivos), 3 asistencias y un recupero en 23 minutos.

De esta manera, el conjunto italiano es, junto al Anadolu Efes de Turquía, uno de los punteros de la clasificación, con un registro 7-2.

En tanto, Real Madrid, con el cordobés Facundo Campazzo y el santiagueño Gabriel Deck (no fue convocado el bonaerense Nicolás Laprovíttola) venció fácil a Khimki de Rusia, por 104 a 76.

Campazzo marcó 15 unidades (4/4 libres, 4/6 dobles y 1/1 triple), dio cinco asistencias, tomó dos rebotes defensivos, recuperó tres pelotas y perdió otras tres, en 23m.

Deck hizo 9 tantos (1-1 libres y 4-7 dobles), dio cuatro asistencias, bajó cinco rebotes defensivos y perdió dos balones, en 29m.

En otros resultados, Alba Berlín de Alemania doblegó a Estrella Roja de Serbia, por 92 a 80; Bayern Munich de Alemania a Olympiacos de Grecia, por 85 a 82; Valencia de España a Zenit San Petersburgo de Rusia, por 94 a 90 y en condición de visitante.

Panathinaikos de Grecia batió a Zalgiris Kaunas de Lituania, por 86 a 85, y en la misma condición, Anadolu Efes superó a Asvel Basket de Francia, por 90 a 84.

Este miércoles jugarán Barcelona, con el alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket) y Fenerbahce de Turquía, mientras que Baskonia, con los marplatenses Luca Vildoza (ex Quilmes) y Patricio Garino (ex Orlando Magic de la NBA), se medirá con CSKA Moscú, de Rusia, campeón vigente.

