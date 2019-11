https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tony Stark no hay muerto para Marvel

Robert Downey Jr. volverá a interpretar a Iron Man

Tony Stark tuvo su emotiva despedida este año con Avengers: Endgame (2019), pero Marvel Studios ya está planeando una serie animada titulada What If…? donde se mostrarán universos paralelos al MCU.

Robert Downey Jr. volverá a ponerle la voz a Tony, según adelantó nada más y nada menos que Jeff Goldblum. Tenés que leer James Cameron felicitó a Marvel por el éxito de Avengers: Endgame En una entrevista especial con BuzzFeed, el actor anticipó: "Hice el personaje de nuevo hace unos días. Fui a los estudios de Disney y grabé la voz del Grandmaster para un episodio de un show que va a salir por Disney+ llamado What If…? Es una versión animada de todos los personajes que conocemos y amamos de Marvel y este episodio incluye al Grandmaster, a Iron Man, así que Robert Downey Jr. va a poner la voz para eso, y a Korg. Taika Waititi ya había grabado su voz para eso, así que sí, por un par de horas, disfruté de eso". Todavía no hay fecha de lanzamiento para la serie animada, pero se espera que la gran mayoría de los personajes del MCU aparezcan de una u otra manera con versiones alternativas de sus héroes y villanos.