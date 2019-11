https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 19.11.2019 - Última actualización - 22:11

22:09

En el torneo “Mercedes Aguirre”

Colón: con "C" de Campeón...!!!

En el sintético de agua de la ASH, las mamis del elenco rojinegro se adueñaron de la cuarta edición del certamen en homenaje a la ex jugadora, derrotando por penales a Universitario Azul, después de igualar 0 a 0 en tiempo reglamentario.

La cuarta fue la “ganada”. Después de dos consagraciones consecutivas de Universitario y la del año pasado de Unión, esta vez le tocó a Colón, que venció en la final a las “cuervas” a través de los penales después de un atractivo partido que finalizó 0 a 0. Foto: Manuel Fabatía



Foto: Manuel Fabatía

En el torneo “Mercedes Aguirre” Colón: con "C" de Campeón...!!! En el sintético de agua de la ASH, las mamis del elenco rojinegro se adueñaron de la cuarta edición del certamen en homenaje a la ex jugadora, derrotando por penales a Universitario Azul, después de igualar 0 a 0 en tiempo reglamentario. En el sintético de agua de la ASH, las mamis del elenco rojinegro se adueñaron de la cuarta edición del certamen en homenaje a la ex jugadora, derrotando por penales a Universitario Azul, después de igualar 0 a 0 en tiempo reglamentario.