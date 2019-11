https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 20.11.2019 - Última actualización - 10:28

10:23

Recomendaciones de la UTN

Leer antes de usar: claves para evitar accidentes con electrodomésticos

Comprar sólo productos certificados, emplear el equipo en las condiciones y los usos previstos, no hacer modificaciones o arreglos, y no utilizar adaptadores ni equipos que se vean dañados.

Atención. Es importante prestar atención a las recomendaciones acerca de los cuidados que deben seguirse para el uso y mantenimiento de las instalaciones y equipos para evitar accidentes. Foto: El Litoral



Foto: El Litoral

Recomendaciones de la UTN Leer antes de usar: claves para evitar accidentes con electrodomésticos Comprar sólo productos certificados, emplear el equipo en las condiciones y los usos previstos, no hacer modificaciones o arreglos, y no utilizar adaptadores ni equipos que se vean dañados. Comprar sólo productos certificados, emplear el equipo en las condiciones y los usos previstos, no hacer modificaciones o arreglos, y no utilizar adaptadores ni equipos que se vean dañados.