Miércoles 20.11.2019 - Última actualización - 12:20

12:17

La palabra del experimentado Bottinelli

"Pasaron muchas cosas que no pasan por sí solas"

Además de estar expulsado e imposibilitado de pisar La Bombonera, el zaguero para colmo se lesionó. “Me molesta para todo y no puedo tener actividad física”, dijo el referente tatengue.

Una roja injusta No lo puede creer Bottinelli cuando Néstor Pitana le muestra la roja en el 15 de Abril, lo que lo “saca” del gran partido de este domingo en La Bombonera contra Boca. Sobre llovido, mojado: además de estar suspendido, se lesionó en un entrenamiento jugando para los suplentes. Salado mal. Foto: Luis Cetraro



Foto: Luis Cetraro

Sin dudas, lleve o no lleve la cinta negra de capitán, es el gran referente del plantel de Unión, ya sea adentro del vestuario para hablar, afuera para pelear premios con los dirigentes o bien como voz cantante para la gente. El experimentado Jonathan Bottinelli habló por el programa radial oficial que se llama “La Vida Color de Unión” por FM X 103.5 y explicó cómo fue su complicación física : “Es una lesión en la parte de adelante de las costillas, por lo que dijeron es cartílago, no sé si lo explico bien pero va a llevar algunas semanas que se pegue nuevamente el cartílago”. En cuanto a las consecuencias, en el día a día, el cuevero expresó: “Me molesta para todo y no puedo tener actividad física. La lesión fue cuando me tiré a barrer una pelota y estiré el cuerpo de más. Y lo roté en la parte del tronco, ahí sentí un dolor infernal, pero seguí entrenando. Y eso hizo que la situación se agrave ya que después de 10 minutos sentí un dolor mucho más fuerte y lamentablemente no pude continuar. Me tiré mil veces de esa manera y nunca pasó nada”. Tenés que leer Cinco volantes, el traumatismo de Bottinelli y se lesionó Cuadra En cuanto a los tiempos, el momento de Unión y los plazos personales, “Botti” fue claro: “Se hace largo todo, por el tema de la fecha FIFA, no podía estar en el encuentro con Boca. Hay que ser prudente y voy a tratar de ver si puedo llegar al último partido. Son cuatro semanas de recuperación, estamos al límite del último partido. Si es por plazo diría que no llego, pero tengo esperanzas”. En un alto de la charla generó el máximo momento de reflexión: “Creo que pasaron muchas cosas en el medio que no pasan por sí solas. Se cambia el equipo, jugadores expulsados y lesionados. Eso hizo esperar la regularidad”. Finalmente contó qué es lo que está haciendo para volver lo más rápido posible al equipo titular de Leonardo Carol Madelón: “Estoy haciendo kinesiología, tratando de caminar, andando en bicicleta, pero me duele para casi todos los movimientos que pueda hacer en la vida cotidiana”. La racha sin fin Antes de arrancar la Superliga, Madelón quería a Marcos Peano de arquero y el chico se lesionó en la pretemporada, por lo que debutó Moyano. Tampoco logró empezar con Nelson “Chaco” Acevedo de “5”, también lesionado. El equipo arrancó, de la mano de Gabriel Carabajal a puro fútbol, empatando con Racing y ganándole a Defensa, hasta que el “10” se desgarró y llegaron las cuatro derrotas al hilo. Cuando empezaba a aparecer Juan Ignacio Cavallaro, otro lesionado. En la parte final, al mismo tiempo que Mazzola descubría el gol en el clásico, la lesión al “9” en la cancha de Banfield que lo saca por todo el 2019. Luego, lo comentado de Bottinelli. Y ahora, la lesión de Cuadra. Preocupan los “pitos” Hay varios en el Mundo Unión que quedaron decepcionados por el arbitraje de Néstor Pitana contra los tucumanos y no están conformes por cómo lo vienen dirigiendo al Tate. Ahora, para ir a La Bombonera este domingo a las 17.10 (pantalla de TNT Sports), la Superliga confirmó que Facundo Tello Figueroa será el juez, acompañado por el árbitro asistente 1 que será Hernán Maidana y el árbitro asistente 2 que será Gerardo Carretero. Ante la ausencia total del presidente de Unión —Luis Spahn— en AFA y Superliga (dijo que no viaja por cuestiones de salud), todo el peso recae en Edgardo Zin, el vicepresidente rojiblanco.

Temas: