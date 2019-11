https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 20.11.2019 - Última actualización - 15:16

15:08

El máximo ídolo de Boca apareció en la previa de la definición de las listas presidenciales xeneizes y confesó que integrará la lista de "Juntos por Boca".

Bomba Elecciones en Boca: Juan Román Riquelme se suma a la lista Ameal - Pergolini El máximo ídolo de Boca apareció en la previa de la definición de las listas presidenciales xeneizes y confesó que integrará la lista de "Juntos por Boca". El máximo ídolo de Boca apareció en la previa de la definición de las listas presidenciales xeneizes y confesó que integrará la lista de "Juntos por Boca".

"Voy a formar parte de la lista Ameal con Pergonlini, como vice presidente segundo. Hoy no estoy preparado para ser presidente de mi club, veremos en cuatro años. Voy a hacerme cargo del fútbol", soltó Juan Román Riquelme, en Fox Sports.

Después de tirar la bomba del día, Román habló de su determinación: "Hablé con Ameal y Pergolini y tomé la decisión. ¿Que me hizo tomar esa decisión? Mi hijo cuando me dijo ´Papá tenes que volver al club´ ahí mi cabeza cambió. Lo pensé muchísimo y estoy contentísimo de la decisión que tomé. No tengo miedo, pienso mucho y hablo mucho con mis amigos y la gente que quiero. Es hora de volver, este es el momento".

Luego, expresó. "Yo soy hincha de Boca, tengo ventaja. Yo los conozco a los hinchas. Si les comunico esta decisión es porque estoy seguro de lo que quiero hacer. Sino, me quedo en mi casa tomando mate".

Y añadió: "Soy una persona que piensa mucho, no me siento Superman, sino me presentaría como presidente que por lo que dicen podría competir. Sé que no estoy capacitado para ser presidente. Tengo ganas de ayudar y lo puedo hacer en el fútbol. Ahora hay que trabajar hasta el 8 de diciembre”.