https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 20.11.2019 - Última actualización - 15:28

15:19

"No sufrió un golpe de Estado"

Rita Segato, lapidaria contra Evo Morales

La académica y referente feminista habló de la situación en Bolivia, recomendó dejar de lado los binarismos y dijo que el ex presidente “cayó por su propio peso, por un vacío de poder que se genera por sus muchos errores y excesos".

Foto: Captura de pantalla



Foto: Captura de pantalla

"No sufrió un golpe de Estado" Rita Segato, lapidaria contra Evo Morales La académica y referente feminista habló de la situación en Bolivia, recomendó dejar de lado los binarismos y dijo que el ex presidente “cayó por su propio peso, por un vacío de poder que se genera por sus muchos errores y excesos". La académica y referente feminista habló de la situación en Bolivia, recomendó dejar de lado los binarismos y dijo que el ex presidente “cayó por su propio peso, por un vacío de poder que se genera por sus muchos errores y excesos".