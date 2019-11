"La gente no puede esperar una transición"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo expresó el Secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, al hacer referencia al cambio de gobierno que realizará el próximo mes. El funcionario brindó detalles sobre las gestiones desarrolladas durante su mandato. Remarcó lo que se ha logrado, y lo que el próximo gobierno debería mantener y mejorar.

El titular de la Secretaria de Gestión Pública de la provincia, Matías Figueroa Escauriza, repasó las acciones que se han desarrollado a lo largo de estos últimos cuatro años de gestión del Frente Progresista e hizo referencia, entre otros temas, al Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA): “realmente nos costó mucho ordenarlo, es un registro que estaba muy cuestionado, y nos hacemos cargo de ello. Recién en el año 2016 pudimos empezar a refundarlo. Este es un área muy delicada en la que hay que seguir trabajando porque dependen niños y niñas que están esperando una nueva oportunidad y que no se puede frenar”.



Sobre otras áreas sensibles para la sociedad, Figueroa Escauriza hizo mención a la protección a testigos y víctimas. En tal sentido, subrayó que “tenemos casi 70 personas protegidas y reubicadas en la provincia en lugares que son anónimos para proteger su identidad, su día a día”. Es por ello que desde la Secretaria sostienen que estas áreas necesitan que los sucesores lo tomen rápidamente. “Aspiramos que inmediatamente se designen las autoridades, que vengan y que podamos trasladar todo esto, porque es delicado lo que se maneja y nosotros ambicionamos a que tenga continuidad institucional. No importa el gobierno que esté de turno, la sociedad ya eligió y hay que aceptar los resultados electorales”, enfatizó.



Al mismo tiempo, expresó que “a la gente a la que se le está garantizando algún derecho o protegiendo su vida, no puede esperar para ver cuándo empieza una transición o cuando no, porque el 10 de diciembre esas personas tienen que comer, tienen que hacer traslados, tiene que ir al médico y eso depende de toda una decisión política”.



Por otra parte, Figueroa se refirió a los remates públicos de bienes decomisados a organizaciones criminales, que tuvo en octubre una recaudación de casi 9 millones de pesos en la subasta realizada en la ciudad de Rosario: “aspiramos a que el próximo gobierno lo continué. Esto tiene que ser una política de Estado, no una política de un partido político, porque apunta a debilitar a las organizaciones criminales”. Y aseguró que desde su Secretaria están abiertos a comunicarles a las autoridades que sean designadas qué es lo que hicieron y cuáles son los protocolos de actuación.



>>> Digitalización del DNI

Por último, Figueroa Escauriza hizo mención a la implementación del DNI Digital que el Gobierno Nacional oficializó el pasado 30 de octubre. Al respecto, afirmó que hubo que pedirle al Ministerio del Interior instrucciones porque lanzaron a la sociedad la implementación digital, pero no llegó esa información a los registros civiles provinciales.

Asimismo, aseguró que desde la Provincia se quiere implementar, pero que “por lo general cuando se instrumentan esas políticas a nivel nacional de los registros siempre el proveedor de esos insumos tiene que ser el Gobierno nacional, porque son los que tienen las claves y los softwares para poder implementarlo. Nosotros por más que tengamos el dinero no podemos adquirirlo.

Asimismo, expresó su malestar al indicar que en los cuatro años de gestión del gobernador Miguel Lifschitz “el gobierno nacional no nos dio ni un solo puesto digital para instalar, fue durísimo, porque por ejemplo en Villa Ocampo, donde hay un hospital, nacían los niños y nosotros no podíamos instalar el puesto digital para que la madre se lleve la partida de nacimiento y el DNI de su hijo tramitado en el lugar porque no nos proveían los insumos”. Y agregó: “esperemos que, si se implementa algo nuevo, que provean a la provincia de lo necesario, porque si se publicitan cosas después viene la sociedad a pedirlo y no tenemos manera de implementarlo”.