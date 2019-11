Ley nacional de alquileres: inmobiliarias santafesinas analizan los cambios

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de modificación en la reglamentación de los alquileres y aunque no hay certezas de que el Senado trate el proyecto en este periodo, los interesados del sector en Santa Fe y observan la propuesta con atención.

La Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe observa expectante el tratamiento de la nueva ley de alquileres en el Congreso de la Nación. Así lo admitió su presidente, Walter Govone, quien manifestó que aunque desde el sector no están “ni a favor ni en contra de la ley”, “por ahí algunos puntos pueden ser convenientes o favorables y otros puntos pueden llegar a generar algún cortocircuito y se le va a tener que buscar la vuelta para poder implementarlo y que no tenga conflicto el día de mañana”.

Además, Govone recordó que muchos de los inconvenientes que intenta equilibrar la nueva ley “se veían en Capital Federal, no en el resto del país, donde muchos puntos que la ley hoy incorpora al Código Civil con esta modificación de algunos artículos, ya se estaban llevando adelante”. “Por ejemplo ya se aceptaban garantías que no sean únicamente propietarias, como recibos de sueldo con seguro de caución u otros tipos de garantía que hay en el mercado; el tema de regular bien y especificar las expensas extraordianarias que tiene que pagar el propietario también es algo que ya estaba implementado en el resto del país; el plazo mínimo lo vemos como algo que no es sustancial, sea de dos o tres años; lo que sí podemos vislumbrar es que cuando hay economías tan inestables como la nuestra cómo ajustar para que ambas partes estén satisfechas con lo que pagan y lo que perciben, a qué índice y si esos índices van a ser fiables a lo largo del tiempo”, enumeró.

Sin embargo, Govone reconoció que aunque el resultado final no convenza a todos, cuando la ley tenga la otra media sanción y esté promulgada el sector la acatará, “como toda ley que regula la actividad que llevamos adelante”.