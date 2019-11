https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 21.11.2019 - Última actualización - 6:57

6:55

Agustín Rossi, diputado nacional, debería renunciar a su banca para asumir como Ministro de Defensa de Alberto Fernández. Ese escaño vacío en la Cámara baja de la Nación le correspondería a Saleme. “No depende sólo de mí, sino una decisión consensuada con el partido”, dijo. Lo reemplazaría en el Concejo local Violeta Quiróz.

Es el santafesino Juan J. Saleme, del PJ Un concejal electo de la ciudad ocuparía la banca en Diputados que dejará Rossi Agustín Rossi, diputado nacional, debería renunciar a su banca para asumir como Ministro de Defensa de Alberto Fernández. Ese escaño vacío en la Cámara baja de la Nación le correspondería a Saleme. “No depende sólo de mí, sino una decisión consensuada con el partido”, dijo. Lo reemplazaría en el Concejo local Violeta Quiróz. Agustín Rossi, diputado nacional, debería renunciar a su banca para asumir como Ministro de Defensa de Alberto Fernández. Ese escaño vacío en la Cámara baja de la Nación le correspondería a Saleme. “No depende sólo de mí, sino una decisión consensuada con el partido”, dijo. Lo reemplazaría en el Concejo local Violeta Quiróz.

La historia es así: en las elecciones legislativas de 2017, Agustín Rossi fue electo diputado de la Nación del Frente Justicialista. Preside la banca y aún está en funciones. Pero este martes, el matutino porteño La Nación confirmó algunos nombres de quienes serán los ministros del Presidente de la Nación electo, Alberto Fernández. Y Rossi será —a menos que Fernández lo desmienta—, el próximo Ministro de Defensa nacional a partir del próximo 10 de diciembre.

En la lista de aquella elección legislativa de hace dos años, aparecía segunda detrás de Rossi Alejandra Rodenas, y tercera Josefina González, quienes también fueron electas diputadas. Pero Rodenas será la próxima vicegobernadora de Santa Fe junto a Omar Perotti, y en la Cámara de Diputados será reemplazada por Patricia Mounier —hoy secretaria adjunta de Sadop Santa Fe—, que aparecía cuarta en aquella lista del justicialismo. En el quinto lugar figuraba Juan J. Saleme, concejal electo de la ciudad en las elecciones del 16 de junio pasado. Con todo, Saleme estaría en condiciones de ocupar la banca que dejaría Rossi, al asumir en el gabinete de Fernández.

“Si (Agustín) Rossi asume como ministro, primero tendrá que renunciar a su banca, luego asumir... Después de eso, veremos. Yo hasta ahora tengo un trabajo concreto, que es la concejalía de la ciudad. Mi cabeza está puesta ahí. Además, soy consciente de que asumir esa banca en Diputados no es una decisión que tome yo solo: deberá ser una decisión consensuada del peronismo, le dijo Saleme a El Litoral.

“Yo tengo vocación por la ciudad desde hace tiempo”, aclaró. De hecho, Saleme ya fue concejal durante cuatro años, y luego siguió trabajando en el espacio de Rodenas, (NES). “Si me preguntan qué me gustaría hacer, no lo puedo responder: sólo puedo decir que tengo vocación por la ciudad. Si llegara yo a asumir la banca en la Cámara baja, será una decisión orgánica del sector de mi partido”, insistió.

¿Quiróz?

En el supuesto caso de que Saleme asuma el lugar que dejará Rossi, a su banca en el Concejo la ocuparía Violeta Quiróz, que fue la quinta en la lista de la elección del justicialismo de este año para el Concejo, y quedó afuera de alcanzar un lugar en el recinto de Salta 2943 por apenas unos 2 mil votos de la novena banca de Legislativo local, obtenida por la concejala electa del FPCyS, María de las Mercedes Benedetti. Ese frente cosechó siete bancas, y será la primera minoría de la nueva conformación que asumirá en diciembre.

Cabe recordar que la UCR-Cambiemos logró cinco bancas para el próximo Legislativo local (será segunda minoría). Y el bloque del PJ tendrá cuatro bancas (tercera minoría), y habrá que esperar si Quiróz finalmente reemplaza a Saleme. Finalmente, ingresará Guillermo Jerez, de Barrio 88. Son en total 17 bancas.