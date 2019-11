https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Durante el mes de enero 2020 Central y Newell's podrían jugar clásicos de verano

A pesar de que no está confirmado, las dirigencias de Newell's y Central tienen la intención de realizar dos clásicos rosarinos durante el receso de la Superliga, en el mes de enero.

De acuerdo a las primeras informaciones, los partidos se jugarían los domingos 12 y 19 de enero, con público local y sin la presencia de visitantes, uno en cada estadio.

¿Sin clásico oficial en 2020?

Newell's y Rosario Central disputaron el último clásico oficial en el mes de septiembre de este 2019 y, por lo tanto no se enfrentarán por Superliga en el primer semestre de 2020, al menos que coincidan en el grupo de la Copa de la Superliga. Por otra parte, si esto no ocurre y no se enfrentan en la primera parte de la próxima Superliga 2020/2021, podría darse un año sin clásicos oficiales.