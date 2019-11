https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 21.11.2019 - Última actualización - 14:02

13:14

La excusa es beneficiar a los consumidores con menores precios y evitar posiciones dominantes de mercado. La norma pasó al Senado.

Busca “bajar precios” por ley La política ordena la góndola La excusa es beneficiar a los consumidores con menores precios y evitar posiciones dominantes de mercado. La norma pasó al Senado. La excusa es beneficiar a los consumidores con menores precios y evitar posiciones dominantes de mercado. La norma pasó al Senado.



Foto: Archivo.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó y giró al Senado un proyecto de Ley de Góndolas que obliga a los supermercados a diversificar la oferta de sus productos, para evitar oligopolios o abusos de “posición dominante”, e impedir subas “injustificadas” de los precios de los alimentos.



La iniciativa consensuada fue aprobada con el voto favorable de 182 diputados y 17 abstenciones. El proyecto establece que las cadenas comerciales podrán otorgar a un grupo empresario o proveedor el 30% de una góndola, que deberá compartir con al menos otros cinco proveedores.





También determina que se le deberá brindar 25% a los productos de las pymes y un 5% a los de la agricultura familiar. Se fija que en las islas de exhibición y anaqueles contiguos a las cajas -que configuran los sectores más codiciados- se deberán presentar en un 50% del espacio productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales, o por cooperativas y mutuales.





El debate fue abierto por la presidenta de la Comisión de Defensa de la Competencia, la massista Marcela Passo, quien afirmó que la iniciativa busca combatir “la suba injustificada del precio de los alimentos”. La legisladora también les pidió a las grandes empresas productoras de alimentos que “acaparan todo, que cedan un poquito a aquellos que tienen muy poquito o casi nada”.





Más cauto, el diputado y futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró que el proyecto “es un avance”, ya que “el proceso de intermediación es muy caro para los argentinos”.



Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja, defendió el proyecto, argumentando que se busca “romper con el monopolio del precio de los alimentos”. “Las góndolas están monopolizadas por los productos de las grandes empresas”, y eso es “un problema que sufren los pequeños productores de la Argentina”.





“Esta ley beneficia al consumidor. Hoy la oferta está restringida en las grandes cadenas. En cambio, en los pequeños mercados se encuentra más variedad de productos”, aseveró el legislador macrista.





Para Elisa





La jefa de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, respaldó el proyecto; dijo que el “problema de los productores y los consumidores de este país es la intermediación” y manifestó que está “en contra del supermercadismo”. Al exponer en la sesión, Carrió se pronunció a favor de limitar a un 30% la cantidad de productos de una misma firma que se pueden poner en las góndolas.



Mientras tanto la web vende más



El 67% de los argentinos compra en forma on line a pymes y comercios minoristas, un canal de ventas que en distintos rubros puede llegar a compensar las caídas en los locales físicos que vienen arrastrando desde mediados del año pasado. Un informe sobre el impacto del comercio electrónico elaborado para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) por la consultora especializada Focus Market (encuestó 6.350 casos) destacó la “importancia creciente” de la modalidad.



Foto: Internet

En octubre, las ventas en locales al público descendieron 13,1% anual, pero en la modalidad on line subieron 0,1% anual, con sectores como el de indumentaria, donde el comercio electrónico del mes creció 16,1% anual, frente a una caída del 13,7% en locales.





Lo mismo ocurrió en muebles, decoración y textiles para el hogar, donde ascendió 18,9% anual en esta modalidad electrónica; en locales físicos el declive marcó 17%.





La venta virtual de farmacia, perfumería y cosmética registró una caída de 12% interanual frente a un crecimiento online del 50%, mientras que en ropa y artículos deportivos fue de -15,5% y 11,4 respectivamente.





En el comercio electrónico, los sistemas de entrega más elegidos son en un 57 % a domicilio, 15 % pick up (para retirar en la puerta del local), 14 % pick It (en red de puntos de entrega), 4% take away o pedido preparado para llevar. La frecuencia de compra de los argentinos que utilizan los canales son un 36% que lo hace entre 2 y 6 semanas, 28% una vez al año, 23% un vez por mes, 7% una vez por semana y 6% nunca.





Billetera virtual





Dentro del método de pago preferido para comprar online a pymes y minoristas el 48% utiliza tarjeta de crédito en la página, 26% plataforma de cobro, 19% efectivo contra entrega, 5% transferencia bancaria, 1% billetera virtual. Otro dato que se destacó fue que el 89 % de los argentinos no compró bajo el sistema puerta a puerta en el exterior en los últimos meses, lo que refleja la llegada de la comercialización electrónica de productos, bienes o servicios en el mercado doméstico.