https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 22.11.2019 - Última actualización - 11:15

11:12

Emanuel Reynoso le ganó la pulseada a Alexis Mac Allister y sorprendió a varios. Arriba, Mauro Zárate y Carlos Tevez para lastimar a Moyano.

Alfaro paró el once pensando en Unión "Bebelo", Zárate y Tevez contra el Tate Emanuel Reynoso le ganó la pulseada a Alexis Mac Allister y sorprendió a varios. Arriba, Mauro Zárate y Carlos Tevez para lastimar a Moyano. Emanuel Reynoso le ganó la pulseada a Alexis Mac Allister y sorprendió a varios. Arriba, Mauro Zárate y Carlos Tevez para lastimar a Moyano.

Gustavo Alfaro dispuso una práctica de fútbol en la que paró un equipo de cara al partido frente a Unión, el domingo a las 17.10 en la Bombonera. El director técnico volverá a probar mañana y finalmente definirá la formación para recibir al Tatengue.

Lo más importante fueron las apariciones de Emanuel Reynoso, cuando todo hacía pensar que en ese lugar estaría Alexis Mac Allister, y la dupla de ataque entre Mauro Zárate y Carlos Tevez. El gran interrogante era saber cuál de los dos acompañaría a Ramón Ábila, pero ambos estuvieron desde el arranque.

El equipo que paró Alfaro fue: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas (porque Frank Fabra fue expulsado); Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Iván Marcone, Reynoso; Zárate y Tevez.

Las listas

Se conocieron las listas finales de candidatos que se presentarán a las elecciones presidenciales en Boca y, de manera curiosa, el exfutbolista Juan Román Riquelme aparece en la nómina de la agrupación de Jorge Amor Ameal... ¡en el puesto número 12!.

El ídolo Xeneize aparece como el 12° vocal de la lista, algo que parece casi adrede por lo importante que es aquel número para la hinchada del club de la Ribera.

Más allá del detalle del lugar que ocupa, lo cierto es que Ameal lo confirmó como candidato a vicepresidente segundo y encargado del fútbol en su totalidad.

Luego del bombazo de parte del ex futbolista, el candidato oficialista de Boca no se mostró enojado por esa decisión y aseguró que, de todas maneras, nunca mantuvieron conversaciones para trabajar juntos en un proyecto.

Christian Gribaudo: “No me siento defraudado por Riquelme y, si gano, lo convocaría igual”.

“Yo no tuve ninguna conversación para trabajar junto a Riquelme en un proyecto, así que no sé si pidió algo. No me siento defraudado por él. Es muy valioso para Boca y, si tengo la oportunidad de ser presidente, seguramente lo voy a convocar. Es una persona que sabe mucho de fútbol, un ídolo y seguramente tenga muchas ganas de aportar”, explicó el dirigente en diálogo con Radio La Red.

Asimismo, en lugar de focalizar sobre Román, Gribaudo prefirió apuntar hacia el candidato presidencial de ese espacio, Jorge Amor Ameal: “Él es el candidato y ya gobernó tres años y tuvo una gestión desastrosa, dejó un déficit de 187 millones de pesos y ningún título internacional. Después de las palabras de Riquelme nosotros buscamos la unidad y tuvimos una reunión en la que estuvieron 12 agrupaciones. La única que no vino a esa reunión ni a ninguna de las otras que mantuvimos durante esta gestión para discutir temas importantes como la Bombonera, fue la de Ameal”.

Finalmente, ante las sugerencias de que el exfutbolista había aceptado sumarse a la lista de Identidad Xeneize a cambio de dinero, Gribaudo prefirió evitar polemizar al respecto: “No conozco las motivaciones ni argumentos de las personas que se dedican a la política en Boca. Sólo puedo hablar de las mías y yo me voy muy contento cuando llego tarde a casa pensando que dejé todo por Boca a cambio de la gratitud de trabajar ahí”, cerró.