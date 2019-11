Charla de Jorge Dubatti sobre Leonardo Favio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La actividad se titula “La presencia del arte de Leonardo Favio en el teatro argentino”, y reflejará la influencia del “Chiquito” en diversos creadores. Será el sábado a las 11, en la Sede del PJ Santa Fe.

Este sábado desde las 11, en la sede del Partido Justicialista de Santa Fe (Crespo 2358), el docente e investigador teatral Jorge Dubatti brindará una charla “La presencia del arte de Leonardo Favio en el teatro argentino”, en la que analizará la obra del “Chiquito” con apoyo de material audiovisual. Organiza Comisión de Cultura del PJ Santa Fe, con apoyo de numerosas entidades culturales, como las cooperativas audiovisuales Imágica y Muchasiesta.

Genio y figura

La genial contribución del arte de Leonardo Favio al cine y la música nacionales tiene también una marcada presencia en el teatro argentino. En esta exposición la actividad se propone señalar dicha presencia en la producción de algunos teatristas argentinos contemporáneos (Mauricio Kartún, Claudio Gallardou, Toto Castiñeiras, Mariano Tenconi Blanco, Julio Cardoso, entre otros). Se analizará obras estrenadas (a través de fotos, videos, audios y textos dramáticos) y declaraciones de teatristas sobre su forma de relacionarse con el legado artístico-político de Favio.

Por ejemplo, Mauricio Kartún (referente fundamental de la cultura argentina actual, quien trató a Favio) observa en una entrevista realizada especialmente para esta ocasión: “A Favio lo siento parte de mi más íntima familia estética. Identificado aun en aquellos relatos más imperfectos, como ‘Soñar soñar’, en el que encuentro fragmentos de una belleza significante extraordinaria (al largo travelling por los puestos de Parque Retiro suelo verlo en YouTube por puro placer poético nomás). Ha sido además un modelo sobre cómo procesar la identidad sin afectaciones”.

O también Claudio Gallardou (actor, fundador del grupo La Banda de la Risa, ex subdirector del Teatro Nacional Cervantes, director de una puesta memorable de “Juan Moreira”), señala: “Desde ya que Favio es un inspirador y guía de muchas generaciones de artistas, y en mi caso siempre me impactó su repertorio y la elección de los cuentos y mitos populares como punto de reflexión... No solo su temática es inspiradora, también su estética... Siempre elige símbolos y signos de raíz muy costumbrista argentina. Y ese es mi rumbo, ya heredado de mi padre El Indio Apachaca. Me impresiona la belleza con que cuenta en imágenes situaciones que no necesitan texto para ser relatadas... Recuerdo aquella escena donde Moreira espera el amanecer en un alto de la inmensidad para continuar su huida. El honor, el silencio y la soledad más absoluta como metáfora... Bellísimo y de una síntesis arrolladora. Por eso es seguro que mi puesta de ‘Moreira’ en el querido Teatro Nacional Cervantes durante mi último año, no solo estuvo inspirada sino también guiada por su manera de mirar nuestras costumbres. Favio dejó un legado que debe ser estudiado siempre”.

Identidad estética, instauración de discursividad, forma de relacionarse el arte con lo popular y la política, reescritura de los mitos populares y nacionales, citas y transformaciones, son algunas de las huellas de Favio en el teatro argentino contemporáneo.