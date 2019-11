"Abogacía en Acción Gremial" y un cambio de paradigma para el Colegio de Abogados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La lista “Abogacía en Acción Gremial”, participará en las elecciones del 5 de diciembre venidero en las que se definirá la conducción del Colegio de Abogados de Santa Fe, primera circunscripción. Impulsa para la presidencia a Mariela Fregona y como vicepresidente a Martín Avalos.

Este jueves fue la presentación de los candidatos en un local gastronómico de barrio Candioti y los postulantes señalaron que en su plataforma electoral, entre otros temas, se cuenta la defensa de los honorarios profesionales; aspiran a un colegio más federal que trabaje con todas las delegaciones, abriendo la participación de los colegiados para conocer sus opiniones, además de impulsar la capacitación permanente en el uso de nuevas tecnologías.

En diálogo con El Litoral, Mariela Fregona y Martín Avalos quienes destacaron que “cumpliendo con una indicación del Directorio del Colegio las listas que participan en esta elección respetan la paridad, es decir, que hay una misma cantidad de hombres que de mujeres” y se da la singularidad que, en caso de resultar ganadora, sería la primera mujer en conducir los destinos de la entidad.



“Nuestra lista propone la acción gremial. Recuperar todo lo que tiene que ver con un rol gremial y social del colegio en el orden institucional que se viene perdiendo desde hace ya un tiempo y como lo veníamos advirtiendo. Esto tal vez como producto de que se han producido cambios en todo lo que tiene que ver con el paradigma profesional actual y -como Martín Avalos señala- el modo de lucha gremial del siglo XX era uno, pero que hoy con los niveles de cambio tecnológico que se implementan en la ley, en los procedimientos y en distintos ámbitos de la vida cotidiana, la lucha tiene que ser también distinta. Viendo cómo lo articulamos esos elementos pero que no nos deje afuera de la abogacía, fuera del sistema y no incide en el derecho de defensa de las personas. Porque hay dispositivos informáticos que son muy buenos pero que si no funcionan bien, si no se implementan adecuadamente, si no se cuenta con las herramientas tecnológicas para hacerlas efectivas a esa implementación, terminan yendo en contra del ciudadano y de la ciudadana. También para nosotros como profesionales nos genera una responsabilidad y por ello, tenemos que estar atentos”.



“Mucho de esto tiene que ver con un sinnúmero de situaciones que tienen que ver con lo cotidiano como el modo de liberamiento de nuestros honorarios profesionales que no pueden dilatarse tres o cuatro meses yendo y viniendo con una burocracia -ahora informatizada- pero que sigue siendo burocrática. Así que realmente tenemos que abordar todas estas cuestiones con otra perspectiva, estando más presente el Colegio y -a la vez- saliendo del colegio. Es decir, que aquella acción donde dos o tres personas pensando, encerradas en una habitación definían cosas, ya no alcanza debido a la complejidad que todo tiene. Hay que salir, tal como lo estamos haciendo, desde hace un tiempo, con Martín Avalos”.



Pérdidas de ingresos



Además del tiempo que hoy demanda el cobro de honorarios “por el diálogo que hemos mantenido con colegas, ocurre que se deben sumar horas de trabajo, para eventualmente, tener un ingreso nominal similar al que tenían tiempo atrás. Pero en su valor nominal, porque el poder adquisitivo real no tiene nada que ver con lo anterior. Y esto se logra sumando dos, tres o cuatro horas más de trabajo”.



Por eso el Colegio tiene que analizar, ante esta problemática, cómo puede contener, qué soluciones puede dar y sobre todo buscando que la capacitación para la colegiatura no dependa de su bolsillo. Si vamos a contar con profesionales excelentes que van a incidir sobre el servicio de justicia tenemos que ofrecerle una capacitación de excelencia que puede estar anclada a las posibilidades económicas que tenga. Como el Colegio no persigue un afán de lucro, todos sus ingresos tienen que estar puestos en beneficios y en ver de qué manera lleva adelante una actividad institucional, gremial y académica de excelencia”.

La nómina completa



“Abogacía en Acción Gremial” propone a la presidencia a Mariela Fregona; vicepresidencia, Martín Avalos; secretaría, Carlos Federik; prosecretaría, Mayra García; tesorería, Verónica Jaime; y protesorería, Sebastián Pusineri. Los vocales titulares propuestos son Silvina Francezón; Juan Manuel Bode; Francisco Ippolito; Fabián Velázquez, Yamila Pérez; Walter Alderete, Mariel Sánchez y Gabriela Montu. Vocales suplentes: Eduardo Piaggio; Daniel Aimaretti; Natalia Carmona; Adriana Ruffinatto; Federico de los Reyes y María Sánchez. Los postulantes para el Tribunal de Conducta son Roberto Gianfelici; Inés Rena; Javier Toniollo; Adriana Castagnola; Carlos Casella; Mirta Duarte, Francisco Fernández; Valeria Sordo; José Manuel Benvenuti; María Lucila Condal; Jorge Colombo y Cristian Walker.

La plataforma

Entre otras iniciativas, “Abogacía en Acción Gremial” lleva como plataforma electoral los siguientes tópicos. * Presencia efectiva del Colegio en Juzgados o reparticiones. Mediatización de reclamos vinculados a: la demora en los libramientos honorarios; aumento irracional de tickets de cédulas; actualización adecuada de honorarios y uso de tablas regulatorias iguales a Rosario; protección de colegas penalistas respecto a la defensa pública y fiscales; dejar sin efecto los alegatos orales del laboral, hasta contar con tecnología adecuada; revisar la metodología de transferencias de honorarios, aportes y apertura de cuentas hasta la corrección de fallas del sistema.

* Honorarios profesionales de orden público para su liberación inmediata y para que no puedan reducirse por decisión judicial y/o convenio. Medidas concretas ante obstáculos que impidan su cobro. Revertir el fallo “Bergagna”, luchando para que el JUS se mantenga actualizado hasta el efectivo pago.Asumiremos el costo de esa gestión.

* Revisión de gastos y replanteo del destino que se da a los ingresos, priorizando necesidades. Revisión de los aportes que se hacen anualmente a FACA. Reducción en un 40% de los gastos superfluos para crear un Fondo de Ayuda Profesional (FAP), para matriculados con rendición documentada de cuentas y aval externo. Retomar la austeridad perdida.

* Capacitación permanente en el uso de nuevas tecnologías. Formación para el uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio profesional.Jornadas regulares de capacitación gratuita en el uso de tecnología, redes sociales, organización digital de los Estudios Jurídicos, comunicación interpersonal.Capacitación sin que dependa de la situación económica de

quienes aspiren a ella.

* Abogados del Estado. Se requiere hacer visible y abordar los desafíos de este segmento, históricamente postergado. Participación permanente en el directorio de un representante de los mismos. Efectiva solución a la cuestión de aportes del sector (Ley 11.790)

* Gestión con perspectiva de género. De modo transversal trabajar en visibilizar esta realidad, haciendo efectivo en el ámbito tanto del Colegio como en todas las reparticiones la aplicación de la Ley Micaela y proponiendo también dicha capacitación a través del Instituto de Derechos de la Mujer, en ámbitos privados.