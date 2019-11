https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 22.11.2019 - Última actualización - 11:36

La historia de Elma Pelozo y su hijo, Gabino Ruíz Díaz

Juntan fondos para que la madre de un soldado caído viaje a Malvinas

El soldado logró ser identificado en 2017 pero por problemas de salud, la mujer no pudo concurrir al cementerio de Darwin. Ahora, desde la organización “No me olvides” buscan el apoyo para lograr este cometido.

