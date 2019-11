Serbia cayó 2-1 ante Rusia en cuartos de final y quedó afuera de la Copa Davis

Novak Djokovic, ex número uno del mundo y actual 2, se despidió de la Copa Davis, luego de que Serbia perdiera por 2-1 ante Rusia en los cuartos de final. De esta forma, el único top ten que queda en carrera en las finales es el español Rafael Nadal, uno del ranking ATP.





En el encuentro de dobles que definió la serie, Karen Khachanov y Andrey Rublev vencieron por 6-4, 4-6 y 7-6 (8) a Djokovic y Viktor Troicki para derrotar a Serbia y avanzar a las semifinales, en las que los rusos enfrentarán a Canadá.





Djokovic le había ganado a Khachanov por 6-3 y 6-3 en su single, mientras que Rublev le dio el punto de individuales a Rusia al vencer a Krajinovic por 6-1 y 6-2. En el dobles, Troicki no jugó bien en los games decisivos y los rusos se quedaron con el pase a las semifinales.

