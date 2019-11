https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 22.11.2019

Resolución de Baclini Apartaron al fiscal Regional de Rosario de una investigación

El Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, apartó al fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, de su intervención en una carpeta judicial por supuesta “violación a la responsabilidad ética y a la transparencia”, por haber desestimado la denuncia contra el dueño de una concesionaria de autos en la que acababa de comprar dos unidades de la marca Toyota para uso familiar.



La resolución es la N° 452 y se encuentra publicada en la página oficial del MPA, con fecha 21 de noviembre. Allí se narra el derrotero de la investigación y una extendida explicación del Regional rosarino para tratar de explicar los motivos que lo llevaron a formalizar la operación ahora cuestionada.



El 22 de abril de 2019 los fiscales de primera instancia Natalia Benvenutto y David Carizza desestimaron una denuncia contra el titular de una concesionaria de autos por considerar que no existían “elementos serios y verosímiles”. Ante la disconformidad el denunciante, el jefe de los fiscales rosarinos ratificó la desestimación de denuncia el 18 de junio.



Ante la negativa, en representación del denunciante se presentaron los abogados Oscar Stramazzo y Gustavo Peirone, quienes recurrieron ante el fiscal general, que finalmente ordenó reabrir la IPP el 13 de noviembre pasado. Cuatro días después (17 de noviembre) fue el propio Serjal quien solicitó su apartamiento, el que este jueves se hizo efectivo.



Se le cuestiona a Serjal la adquisición a fines de julio, de dos vehículos de la marca Toyota -un Etios y un Corolla- de una concesionaria rosarina cuyo titular había sido denunciando y casi concomitantemente fue desestimada una denuncia en su contra.



A raíz de la repercusión pública del caso, el fiscal Serjal emitió un comunicado aclaratorio: “Solicité mi apartamiento en dicha reapertura por posibles futuras intervenciones, aclarando que no veía afectada mi objetividad pero no quería que pueda malinterpretarse. Fue por ello que manifesté por escrito al Fiscal General y puse en su conocimiento la adquisición con posterioridad de un vehículo en agencia automotor mencionada en dicha causa desestimada. En este escrito se aportan todos los datos de dicha compra a través de depósito bancario en un importe cercano a un haber mensual producto de ahorros y que se pueden ver reflejados en mis declaraciones juradas, entregando un vehículo usado, financiando un porcentaje del vehículo a través de un crédito prendario, poniéndome a disposición como así también toda la documentación pertinente de la Legislatura. Aclarando que no se ha obtenido ningún beneficio o plan de pagos diferenciados de los que se ofrecen al público en general”, explicó.