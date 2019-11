La versión web de Whatsapp está en inglés

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 22.11.2019

14:39

Desde la noche del jueves 21 varios usuarios notaron el cambio, pero este viernes ya es una realidad: quienes usan Whatsapp Web, la herramienta para enviar y recibir mensajes de Whatsapp con la comodidad del teclado de una PC y un monitor de gran tamaño, se encontraron con que toda la interfaz está en inglés.

Cuando un usuario está en línea aparece la palabra “online”, si esta escribiendo dice "typing" y cosas por el estilo; quienes ya lo han usado encontrarán rápidamente dónde está cada función. Es que todo funciona, pero no en español. No hay manera de modificarlo, nadie conoce los motivos detrás del cambio (ni cuándo volverá a la normalidad) y es algo que afecta a todos los países: no está acotado a un territorio.