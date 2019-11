Brian Farioli por Escobar, el único retoque de Lavallén

La posibilidad de que juegue Brian Farioli en lugar de Gonzalo Escobar, pasando Marcelo Estigarribia al fondo, es la novedad saliente del ensayo futbolístico realizado por el entrenador sabalero, Pablo Lavallén.

También es alentadora la presencia, sin incovenientes, del Pulga Rodríguez, quien se entrenó con normalidad y será titular acompañando al colombiano Morelo en el ataque.

Con este panorama y atendiendo al detalle de que Rodrigo Aliendro está desgarrado y descartado hasta el final del año, la formación sabalera sería la que Lavallén puso en el primer ensayo futbolero.

Es decir que hay muchas chances de que juegue con Burián; Vigo, Ortiz, Olivera y Estigarribia; Bernardi, Zuqui, Lértora y Farioli; Morelo y Rodríguez.

El esquema sería el de siempre, aunque en este aspecto Lavallén le ha dado algunas variantes al equipo. Por ejemplo, habrá que ver si Bernardi juega bien abierto por derecha o si lo hace más tirado al medio para permitir que por afuera juegue Vigo, o si lo propio ocurre por el otro costado, con Estigarribia jugando de “3” y el pibe Farioli volcado del medio hacia la izquierda.

En principio, Zuqui y Lértora son los jugadores que Lavallén dispondrá para darle equilibrio al mediocampo. De tal forma, teniendo en cuenta el equipo que jugó la final en Asunción, hace dos semanas, habrá un solo cambio de nombres (Farioli por Escobar).

El plantel rojinegro se entrenará sábado y domingo por la mañana y luego quedará concentrado para jugar el lunes a las 19 ante Estudiantes.

Por el lado de Estudiantes, el probable equipo para jugar en Santa Fe sería con Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Juena Fuentes e Iván Erquiaga; Enzo Kalinski, Gómez y Pellegrini o Fernández; Manuel Castro, Edwar López y Mateo Retegui.

Mientras tanto, se prepara la fiesta previa que tendrá, como plato principal, la actuación de Los Palmeras en el campo de juego, hecho que se producirá, aproximadamente, a las 18.30 y se prolongará por unos 20 minutos.

Antes de ello, los jugadores realizarán los movimientos precompetitivos y también se confirmó que habrá un grupo, tipo murga, que entonará canciones de cancha antes del inicio del show de Los Palmeras, cuya actuación en La Nueva Olla tuvo repercusión a nivel mundial.

A todo esto, los hinchas de Colón no socios que asistieron a Paraguay pueden adquirir por boleteriavip su lugar para asistir no solo a este partido con Estudiantes sino también al encuentro con Aldosivi de Mar del Plata, el último como local del 2019.

Solo tienen que abonar 50 pesos e ingresar con el DNI tarjeta. Tal como anticipó El Litoral en la víspera, hubo una reunión “de cancha” en la semana con la presencia de Fernando Peverengo y allí se decidió que se abrirán todas las puertas y que estará habilitada la totalidad del estadio.

Eso sí, el secretario de Seguridad en Espectáculos Deportivos de la provincia solicitó a la dirigencia sabalera que se llegue a un arreglo con Utedyc para evitar los problemas que hubo antes del partido con Atlético Tucumán.

“En inferiores jugué un torneo de lateral por izquierda y luego jugué de enganche. Me gustó mucho la posición en la que me puso Lavallén el día del partido ante Atlético Tucumán. Estoy contento y con ganas de jugar. Soy consciente de que no soy un jugador que tenga mucha marca, pero creo que las cosas me van a salir bien. Lo de la gente de Colón fue una locura, vengo a la cancha desde que tengo cuatro años, estuve en la cancha de Central el día que nos fuimos a la B y lo que viví en Asunción, desde otro lugar, fue tremendo y nunca visto”.

Brian Farioli

Mediocampista de Colón