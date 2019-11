Creador de "Narcos": Los EEUU son "los más responsables" del tráfico en América Latina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Eric Newman, creador de "Narcos" y la derivada "Narcos: México", series que relatan la historia del trafico de cocaína desde América Latina hacia Norteamérica y que luego de su éxito en Netflix podrán verse desde el lunes a las 22.50 a través de la señal A&E, afirmó que los Estados Unidos son los "más responsables" de la problemática y que no puede enfrentársela "en términos de los buenos y los malos".

"Creo que somos tan responsables de esta situación, sino más responsables que nadie. Nunca se resuelve un problema atacando el suministro, debés atacar la demanda. Y es siempre más fácil atacar el suministro porque es más sencillo para nuestro país echarles la culpa", confesó el productor y guionista estadounidense en conversación con un reducido grupo de medios entre los que se encontraba Télam.

Será la primera vez que la serie se exhiba de la forma "tradicional" en la región, en un canal del cable básico; las tres temporadas de "Narcos" y la primera de "Narcos: México" se verán de lunes a viernes hasta fines de febrero.

"Mi esperanza es que haya otra audiencia que descubra la serie y que tenga la oportunidad de ver una temporada tras otra. Es interesante ver cómo va a funcionar ahora", dijo Newman, quien ya terminó el rodaje de la segunda temporada de "Narcos: México" con el protagónico de Diego Luna, que también llegará a A&E en 2020.

La serie comienza con la historia del cártel de Medellín, especialmente centrada en los inicios, auge y caída de su capo, el famoso Pablo Emilio Escobar Gaviria, encarnado por el brasileño Wagner Moura ("Tropa de élite", "Elysium").

Wagner Moura Personificado como Pablo Escobar. Foto: Gentileza

Pese a la incuestionable calidad actoral del nacido en Salvador de Bahía y a su esfuerzo por conquistar el acento "paisa" de Escobar, fue justamente su extraña forma de hablar lo que produjo no pocas críticas en su estreno en Netflix en América Latina.

Para subsanar el error, en la versión que se verá en A&E el personaje estará doblado en busca de una mayor autenticidad sonora.

"Obviamente el acento de Wagner Moura fue algo que sorprendió al público, pero no pensé que iba a ser así de exitosa como lo fue", recordó Newman, quien reconoció que ideó la serie para el mercado estadounidense y que de haber sabido que le iba a ir tan bien en Latinoamérica también se "hubiera cuestionado ese casting".

Newman admitió que "fue como poner a un francés interpretando a George Washington para la audiencia americana", aunque de todas maneras consideró que la actuación de Moura "es tan buena que superó las críticas".

Eric NewmanFoto: Internet y Redes

"Me sorprendió el hecho de que fue elegido para congresista, y que tuvo un apoyo popular que le permitió en Colombia mantener el control del poder por el tiempo en que lo hizo", recordó el productor acerca de lo que más le llamó la atención al investigar el mundo de Escobar y el narcotráfico colombiano.

"Creo que las personas se sienten atraídas por los forajidos, particularmente esos malhechores que son honestos sobre quienes son. Hay algo liberador en elegir ese tipo de camino y lograr ese tipo de poder", añadió.

Sin embargo, el enfoque de "Narcos", tanto en la historia de Escobar como la de los hermanos Rodríguez Orejuela y el cártel de Cali o del narco mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo en las siguientes temporadas, es mostrar "ambos lados" de la historia.

"Nuestra meta en la serie es mostrar que todo este problema es increíblemente complicado y que si pensás en términos de los malos y los buenos, ya perdiste. Soy de decir que no hay malos y buenos en 'Narcos', sino que hay malos hombres y muy malos hombres", dijo Newman, y agregó que en su opinión "los muy malos nunca son los narcos".

"El verdaderamente malo, en mi opinión, son los hombres que traicionan la confianza pública: la policía, los políticos. Personas que no solamente se llevan el dinero por ser corruptas, sino que ignoran el problema", consideró el productor, y añadió que aunque no busca justificar el accionar narco cree que hay que entender que "los monstruos no nacen de la nada, sino que son creados por complejas condiciones políticas, social y económicas".

El lunes iniciará la proyección de la primera temporada de "Narcos", con Moura como Pablo Escobar y Boyd Holbrook y el chileno Pedro Pascal como los agentes de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) Steve Murphy y Javier Peña.

