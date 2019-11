https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 22.11.2019 - Última actualización - 19:20

19:19

Antes de la denuncia de su sobrina por violación Alperovich había sido criticado por incomodar a una periodista durante una entrevista en vivo

El senador nacional y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, a quien una sobrina denunció este viernes por violación, había protagonizado en abril pasado un escándalo por realizar comentarios sexistas sobre una periodista que lo entrevistó en televisión.

En ese entonces, Alperovich era candidato a gobernador (en un intento de volver al poder provincial que se frustró al perder contra Juan Manzur) y fue invitado al noticiero matutino de La Gaceta de Tucumán, con los periodistas Carolina Servetto e Indalecio Sánchez.

"Esta chica que me encanta, es el perfil que a mí me gusta", dijo allí el senador, señalando a Servetto, en lo que fue el primero de una serie de comentarios que incomodaron a la conductora del programa.

Tras afirmar que si ciertos dirigentes no dejaban de ser funcionarios de la provincia él prefería no asumir, señaló: "Me voy a pasear más tiempo, me voy a Miami con mis nietos, o la puedo mirar más tranquilo a esta preciosura".

Más adelante, Servetto le preguntó por qué no había aceptado las invitaciones previas al programa que sí aceptaron otros candidatos y Alperovich respondió: "No te sale ponerte en mala, ¿sabés? No te sale. A mí me hacés acordar a mi señora vos".

El episodio despertó críticas de distintos sectores hacia el ex gobernador y la periodista calificó su actitud como "una falta de respeto", ante lo cual el senador nacional se disculpó.

"No sé qué le molestó, pero si le molestó algo le pido disculpas a Carolina. Es una gran chica, de corazón, lo menos que yo quiero es ofender a una mujer. Para mí, si hay alguien que yo tengo muy elevada, para mí son las mujeres", dijo Alperovich.

Con información de NA