“Que investigue la Justicia”, se apresuró a solicitar Norma Durango (Frente para la Victoria-La Pampa). La tucumana Silvia Elías Pérez (UCR-Tucumán) reclamó al cuerpo activar el Protocolo para la Prevención e Intervención en Situaciones de Violencia Laboral con perspectiva de Género.

El senador tucumano, denunciado por violación Las "mujeres del Senado" le dan tiempo a José Alperovich

La Comisión Banca de la Mujer del Senado, integrada por todas las legisladoras de esa Cámara, reclamó que la Justicia “investigue y juzgue con celeridad la gravedad de los hechos” que se le imputan al senador tucumano José Alperovich, pero esperarán que la causa avance antes de tomar cualquier medida.



A través de un comunicado, la comisión encabezada por la pampeana Norma Durango se expresó tras la denuncia penal por violación presentada por una sobrina del senador y ex gobernador de Tucumán y ratificó “su permanente postura ante situaciones que vulneran la integridad de las mujeres”.



“Nos solidarizamos con las mujeres que han sido abusadas o acosadas, dentro y fuera de este Senado”, agregó la comisión, al tiempo que reclamó “una Justicia que investigue y juzgue con celeridad la gravedad de estos hechos”.



Además, remarcaron su compromiso “a continuar reclamando la implementación del Protocolo de prevención de las violencias que recientemente aprobó este Congreso” y agregaron: “Nosotras las mujeres de este Senado asumimos el imperioso compromiso de trabajar para terminar con este flagelo que golpea a nuestra sociedad; por eso exigimos, y una vez más gritamos: No es No”.



No obstante, al igual que ocurrió cuando el senador radical Juan Carlos Marino fue denunciado por supuesto acoso por una empleada del Congreso (causa en la que finalmente resultó absuelto), el Senado esperaría a que avance la causa judicial contra Alperovich antes de tomar cualquier decisión más drástica.



De este modo, no está contemplado por el momento exigirle la renuncia ni tampoco un pedido de licencia, sino que esperarán las primeras medidas judiciales en la causa, luego de que Alperovich negara la acusación y, además, apuntara contra la denunciante, al tiempo que difundió su nombre y apellido, que se mantenía en reserva.



Por otro lado, la senadora de la UCR por Tucumán Silvia Elías de Pérez solicitó que se active el Protocolo para la Prevención e Intervención en Situaciones de Violencia Laboral con perspectiva de Género, que la Cámara Alta sancionó en 2018.



Elías de Pérez pidió que la Justicia “investigue a fondo la grave denuncia” contra Alperovich y agregó: “Consideramos que se deben poner en marcha todos los mecanismos previstos para proteger a las víctimas de delitos como los relatados en la denuncia contra el senador por Tucumán”.



También señaló que “se debe garantizar la protección de la integridad de quien denuncia y evitar su revictimización” y agregó: “En el Senado, solicitamos a la Presidencia de la Cámara que active el protocolo previsto para estos casos, el cual fue sancionado en 2018”.



“No queremos que especulaciones políticas tiñan de sospechas la investigación de estos graves hechos, sólo pedimos que los jueces actúen sin más límite que la ley y la verdad”, concluyó Elías de Pérez.

Sin sorpresas



Alberto Lebbos, padre de Paulina, quien fue asesinada en febrero de 2006, aseguró que en Tucumán “nadie está sorprendido” por la denuncia por abuso contra el ex gobernador José Alperovich. “No me sorprendió en absoluto la denuncia contra ese monstruo, de este sátrapa José Alperovich no me sorprende nada. Nadie en Tucumán está sorprendido”, sentenció Lebbos.



Antecedente



Alperovich recibió cuestionamientos en las redes sociales por sus comentarios sexistas hacia una periodista de La Gaceta de Tucumán, Carolina Servetto, durante una entrevista. “Hermoso, muy lindo el lugar, y esta chica que me encanta, es el perfil que a mí me gusta”. “... la puedo mirar más tranquilo a esta preciosura”, dijo en la entrevista que disparó masivos reproches. Servetto le preguntó por qué no había dado entrevistas, a lo que el “caudillo” tucumano respondió: “¡No te sale ponerte en mala! ¿Sabes? A mí me hacés acordar a mi señora, vos”.



Revictimización



El legislador tucumano citó con nombre y apellido a la denunciante, a quien acusó de presentarse “falsamente como víctima”, y a quien le atribuyó “exigencias indebidas”.



“Deseo negar enfáticamente los hechos que denuncia. Cuento con numerosas pruebas y testigos que demuestran mi inocencia y la verdad”, afirmó Alperovich en su cuenta de Tweet.

Cristina debe definir



Mujer y kirchnerista. La vicepresidente electa es la autoridad natural del Senado nacional desde el 10 de diciembre; y en esa condición deberá definir buena parte de la suerte de José Alperovich (un voto en sus filas políticas) mientras se investiga su situación en la Justicia. Según el Protocolo de Violencia de Género en el Congreso, “las máximas autoridades administrativas de cada uno de los sectores del Poder Legislativo serán la autoridad de aplicación”.



Acusado por su ex secretaria y sobrina por abuso sexual, tanto en tribunales tucumanos como en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de Buenos Aires, el senador José Alperovich replicó que “no hice nada”.



El ex gobernador está en Miami y volverá recién el 26 al país. Según publica La Gaceta de Tucumán, la denuncia debe ser ratificada -en esa provincia- ante María del Carmen Reuter, que dirige la fiscalía especializada en Delitos contra la Integridad Sexual (el juez de la causa es Facundo Maggio). La denunciante tendrá custodia de fuerzas nacionales, ya que la custodia policial de Alperovich está implicada en los hechos.