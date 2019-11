https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 23.11.2019

14:21

En Venado Tuerto El ex NBA Walter Hermann se mostró muy feliz al finalizar sus estudios secundarios

El basquetbolista oriundo de Venado Tuerto, Walter Hermann, mostró a través de sus redes sociales su felicidad tras haber podido finalizar sus estudios secundarios, los cual no había podido realizar en su etapa de adolescente cuando pegó el salto a nivel profesional. Es uno de los deportistas más destacados en la historia de la ciudad, siendo el único que logró una medalla dorada olímpica, al integrar la Generación Dorada que se consagró en Atenas 2004.



En su cuenta de Instagram, agradeció a la directora del Colegio ex Nacional 1, Daniela Mimizza -donde Walter cursó el secundario-, a su por entonces compañera Natalia Jaureguizahar (actual directora de Tránsito municipal), y a quien lo ayudó con la materia de Química, Mónica Gallarato, además de sus profesores y compañeros de la Escuela media para adultos donde finalmente pudo concluir sus estudios. En el final de su publicación, hizo un párrafo especial para su mamá, a quien recordó con amor tras haberla perdido en un trágico accidente de tránsito



‘Ayer 22/11/2019, luego de 23 años de haberme egresado del colegio Nacional N*1, terminé de rendir mi última materia y al fin, el título de secundario completo. Infinitas gracias a #DanielaMimizza por haberme informado que existía Plan Fines 1, por haberme contactado con mis profes de particular, por haberme ayudado en cada duda que tuve. Gracias @marielaalejandramajul por haberme hecho entender esas matemáticas que me volvían loco, por los mates, la paciencia y como broche de oro, por esa torta espectacular. Gracias #NataliaJaureguizahar, mi compañera y amiga de andanzas en el secundario, por estar presente en tan lindo momento y por escribir ese pedazo de papel que tanto me emocionó! Gracias #MonicaGallarato por ayudarme a preparar química, que tampoco resultaba fácil hasta que te conocí y me explicaste de una manera diferente. Gracias a todos mis compañeros y profes de EEMPA! Gracias Gracias Gracias... Este título es para vos, mami! Nunca te olvides que tu sombra era mi luz. Te amo! ??



Transmedia VT / Con información de Radio J