En Juárez Celman Youtuber mexicano fue detenido en Córdoba por entrar de noche y sin permiso a un cementerio

Un youtuber mexicano fue detenido por la intendenta de la localidad cordobesa de Juárez Celman en persona, luego de haber ingresado de noche y sin autorización al cementerio local.



El youtuber Omar Crew, que suele hacer videos sobre temas paranormales, le pidió disculpas a la intendenta Miriam Prunotto, tras recuperar la libertad junto a su equipo.



"Quiero disculparme con todas las personas que se sintieron ofendidas por esto. No era la intención una profanación, no me dedico a abrir tumbas sino a buscar respuestas del más allá", expresó el youtuber tras el incidente en declaraciones a la radio La Doce.



Crew arribó al país ocho días atrás para dirigirse a Juárez Celman con el fin de visitar, en el cementerio de esa localidad situada a 19 kilómetros de Córdoba capital.



Tras ingresar al cementerio, Crew y sus colaboradores fueron sorprendido por un policía que realizó varios disparos al aire para disuadirlos.



Los mexicanos huyeron en un auto, pero fueron interceptados por la propia jefa comunal Prunotto a bordo de su auto particular .



"No me dedico a profanar tumbas, sólo busco respuestas del más allá", expresó Crew tras el incidente.



Algunas de las alternativas del incidente quedaron registradas en videos subidos al canal de Crew en youtube "Sin miedo".



"Yo no sabía que iba a pasar todo esto, tengo escasos ocho días en el país no quería capturar la atención de esta forma, sino que conocieran mi trabajo por lo que soy y no por algo que pudiera ofenderlos".



