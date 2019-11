https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Son una tragedia" A sus 86 años, Joan Collins confiesa por qué jamás usó ni usará jeans La actriz piensa que la gente elegante está desapareciendo y califica de "tragedia" vestir vaqueros y remeras. La actriz piensa que la gente elegante está desapareciendo y califica de "tragedia" vestir vaqueros y remeras.

Yves Saint Laurent decía que le hubiera gustado inventarlos y Andy Warhol deseaba morirse con unos puestos, pero a Joan Collins los pantalones vaqueros le ponen más nerviosa que Linda Evans en Dinastía. Así lo ha confesado esta semana la propia actriz a la revista Vogue.

Hablando de su colaboración con la firma italiana Valentino, cuyo anuncio de Navidad protagoniza este año, Joan Collins lamenta que la gente no se gaste más dinero en ropa. A este paso, las personas elegantes se extinguirán y “todo el mundo acabará llevando vaqueros y camisetas, lo que me parece trágico”, dice en la entrevista. “Odio los vaqueros. Son tan poco favorecedores. Y también odio los vaqueros con agujeros en las rodillas, y los agujeros en cualquier otra parte. Tampoco soy partidaria de las camisetas con logos. Me gusta estar cómoda, pero además quiero ser elegante”, añade. Y concluye criticando de paso a la ciudad de Los Ángeles, con cuyo estilo de vida y vestir despreocupado dice no encajar.

Curiosamente, a principios de los ochenta Joan Collins sacó su propia línea de pantalones vaqueros, Joan Collins Jeans, y existen varias fotos en las que aparece posando con ellos puestos. En alguna ocasión también ha confesado que de niña le gustaban mucho y se encaprichó con unos después de ver primera vez a una mujer en avqueros: Judy Garland en el musical Summer Stock. En los últimos años, sin embargo, Collins suele atacar a esta prenda, y de hecho es la tercera vez que habla en contra de la ropa vaquera.

En 2010, escribió un largo articulo sobre el asunto en The Daily Mail. “Hoy en día, hay tantas personas que lleva vaqueros todo el rato que ya no tienen ninguna individualidad de cintura para abajo”, decía entonces Collins. Una elección que le parecía incomprensible, ya que los vaqueros “hacen parecer más gorda a la gente que ya está gorda”, mientras que “las personas pequeñas con piernas delgadas suelen parecer arañas gigantescas”.

Dos años más tarde, en 2012, volvió a arremeter contra esta prenda en la cadena BBC. “Francamente, los vaqueros hacen que todo el mundo parezca igual”, dijo en esta ocasión. “Y uno de los requisitos para ser glamurosa es encontrar tu propio estilo”. Desde luego, ella es más de Valentino.