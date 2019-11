La Coalición Cívica respalda a Julierac

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La bancada nacional de legisladores se pronunció sobre la situación en Santa Fe. “Rechazamos que la lucha por la participación política santafesina se vea empañada de ventajismos oportunistas” señala el texto firmado por Elisa Carrió, entre otros.

La Coalición Cívica (CC) respaldó públicamente la banca de diputado provincial obtenida por Sebastián Julierac en las pasadas elecciones de junio en Santa Fe y cuestionó la pretensión de Cesira Arcando (FE) de pretender ese lugar con la finalidad de cumplir con la paridad, figura no legislada en la provincia.

“Sobre la participación femenina en la política y la Coalición Cívica” se titula un documento firmado por legisladores actuales y electos de la fuerza que orienta Elisa Carrió quien sumó su firma al texto.

Carrió y la dirigencia de la CC fijó postura antes de la Sesión Preparatoria y de jura de los diputados provinciales convocada para el 5 de diciembre donde hay disputa por la quinta banca que le corresponde a Cambiemos. Allí, el todavía oficialismo nacional obtuvo cinco bancas, las cuales fueron para Gabriel Chumpitaz y María Ximena Sola del PRO; los radicales Alejandro Boscarol y Julián Galdeano y el lilito Sebastián Julierac. En tanto, la candidata que iba en la sexta ubicación, Cesira Arcando (Fe) reclama que uno de los lugares le corresponde a ella para cumplir con la paridad en las listas. Cambiemos tendría cuatro varones en la bancada de cinco. Arcando considera que debe haber más equilibrio.

En Santa Fe, rige la ley de cupo por el cual el 30% de las listas deben ser ocupadas por mujeres. En la última elección, Cambiemos cumplió con la norma y la lista fue avalada por el Tribunal Electoral. Las mujeres santafesinas exigen que haya paridad en la Cámara de Diputados cuerpo que votó en dos ocasiones proyectos para tal fin. No obstante, el Senado no respaldó el proyecto. No obstante ya en dos ocasiones, la propia Cámara Baja utilizó el criterio de paridad a la hora de cubrir vacantes por muertes o renuncias.

Advertencia

Julierac es un dirigente santafesino que trabaja junto a la diputada nacional Lucila Lehmann. En la Coalición Cívica advierten además que el partido FE está poniendo en duda la continuidad en Cambiemos y citan declaraciones del presidente partidario, Cecilio Salazar, intendente de San Pedro, provincia de Buenos Aires.

“La Coalición Cívica se enorgullece de estar a la vanguardia de la promoción y defensa de la participación femenina. Somos un partido cuyo bloque parlamentario nacional está compuesto en un 80% por mujeres, y especialmente por ello sabemos que representar a la ciudadanía es una responsabilidad que no puede dar lugar a abusos ni ventajismos”, afirma la nota presentada por los dirigentes de la CC y que firman además de Carrió las santafesinas Lehmann y Laura Castest además de Mariana Zuvic, Paula Olivetto y Marcela Campagnoli, entre otras.

“Por la provincia de Santa Fe, la Coalición Cívica tiene dos diputadas nacionales, ambas mujeres. Creemos en lo que pueden aportar y celebramos su labor y compromiso”, añada la misiva.

La CC apoya a Julierac afirmando que “defendemos los logros obtenidos y rechazamos que la lucha por la participación política femenina se vea empañada de ventajismos oportunistas que buscan excluir a quienes fueron elegidos legítimamente por el voto para incluir a quienes la ciudadanía les dio la espalda. Tales maniobras ofenden a todas las personas de bien que integramos la política”.

Arcando no tuvo respaldo del Tribunal Electoral cuando reclamó pasar a ocupar el quinto lugar en la lista, no obstante ha presentado la misma solicitud ante la Cámara de Diputados con el respaldo de la mayoría de las actuales integrantes mujeres del cuerpo y de la mayoría de los varones.

El asunto será resuelto por el plenario de la Cámara de Diputados en la sesión preparatoria del 5 de diciembre.