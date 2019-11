Empezar a recuperar terreno = sumar puntos para el promedio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El de este lunes frente a Estudiantes es el primero de los cuatro partidos que Colón tiene este año para subir el preocupante coeficiente de cara a los descensos. El equipo de Lavallén recibe al “pincharrata” mañana a las 19, con la presencia casi segura del pibe Farioli en lugar de Escobar.

La primavera no le ha caído nada bien a Colón. Por lo menos desde los resultados, que sin lugar a dudas es lo que más interesa en el fútbol actual. Septiembre, octubre y noviembre ha tenido fechas negativas para el equipo de Pablo Lavallén, y no hay que ser tan dechado memoriosamente para ratificarlo.

— Todo comenzó el 6 de octubre, domingo en el cual perdió el clásico con Unión 1 a 0 en el 15 de Abril, con el gol de Nicolás Mazzola, en encuentro correspondiente a la novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

— Siguió el 16 de octubre, cuando en el Presbítero Bartolomé Grella del Club Patronato, el sabalero quedó eliminado en instancias de cuartos de final de la Copa Argentina por Estudiantes de Buenos Aires; fue 7-6 en la definición desde el punto penal después de empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario.

— Y continuó el 9 de noviembre, fecha que quedará en la historia rojinegra aunque se haya perdido la Final Única de la Copa Sudamericana 2 a 1 contra Independiente del Valle, en la colmada Nueva Olla de Asunción por 40.000 hinchas colonistas que vivieron una jornada memorable desde lo emocional.

— A eso hay que sumarle la floja campaña que Colón viene desarrollando en la Superliga, un poco entendible dada la activa participación que tuvo en los últimos dos meses. De todos modos, no hay que obviar que desde el 14 de septiembre, cuando el elenco de Lavallén derrotó a San Lorenzo en el Brigadier López (2-1) por la sexta fecha, Colón luego ganó dos (Argentinos Juniors 1-0 y Godoy Cruz 2-1) y perdió cuatro (Lanús 3-2, Unión 1-0, River 2-1 y Atlético Tucumán 2-0).

¿Hace falta reflexionar mucho más respecto a lo vivido por Colón en 60 días?, sólo falta mencionar que con 1,203, el sabalero se ubica sexto de “abajo para arriba” en la tabla de los promedios (ver aparte) de esta temporada, en la cual debería pasar una “tragedia” para que se consuma el peor de los escenarios, pero que indudablemente, si no se comienza a sumar va a sufrir mucho más de lo imaginado en la temporada venidera.

Por todo lo explicado es que el partido de mañana, a las 19, frente a Estudiantes —que viene al Cementerio de los Elefantes con una racha positiva de cinco cotejos sin perder, con un empate y cuatro victorias al hilo—, será el puntapié inicial de una mini temporada de cuatro encuentros en la cual Colón debe empezar a “engordar” ese “flaco” promedio.

Serán cuatro choques que marcarán para el “sabalé” y para Lavallén la posibilidad de empezar a levantarse o de terminar complicándose. El rival de este lunes a la tardecita no es el más “accesible”, pero habrá que tomarse cada uno de los cuatro enfrentamientos como una “final”, a esto lo saben los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes y la hinchada, que seguramente acompañará al equipo aun siendo un día y horario laborables.

No se sabe qué pasará con el entrenador si los resultados no acompañan; a decir verdad, tampoco se sabe qué sucederá si los mismos resultan dentro de todo positivos. De una u otra manera, José Vignatti ya debe tener una idea de lo que podría pasar a fin de año, todo dependerá del saldo matemático que dejarán los 12 puntos en disputa que le quedan a Colón: Estudiantes de local, Vélez en el Amalfitani, Aldosivi en el Centenario y Arsenal (el postergado) en el Viaducto.

Dueños de la ofensiva. Patea la “Pulga” Rodríguez, el jugador distinto que tiene Colón al momento de crear juego, mientras en primer plano aparece Wilson Morelo, el único delantero neto que pone Lavallén. Son los responsables absolutos del ataque en el sabalero. Foto: Mauricio Garín

Todos menos uno

Para afrontar este partido ante Estudiantes, que seguramente será presenciado por gran cantidad de colonistas que se preparan para vivir otra fiesta popular con la actuación de Los Palmeras en la previa, Pablo Lavallén ha preparado un equipo muy similar al que disputó la Final Única en Paraguay. Por lo ensayado los últimos días, haría solamente una modificación con respecto a ese choque contra los ecuatorianos de Independiente del Valle: sería el ingreso del juvenil Brian Farioli en reemplazo de Gonzalo Escobar, quien no ha tenido rendimientos esperados en sus últimas actuaciones.

De todos modos, el pibe surgido de las canteras rojinegras no jugaría como lateral izquierdo, posición que conoce en sus pasos por las divisiones inferiores, pero que ha cambiado este año, ya que se ha desempeñado como mediocampista por izquierda, por lo que sería lógico pensar en que quien marque la punta izquierda sea el paraguayo Marcelo Estigarribia.

Si no suceda nada extraño de ahora hasta la iniciación del cotejo, el resto del equipo sería el mismo que inició las acciones en La Nueva Olla: Burián; Vigo, Ortiz, Olivera y Estigarribia; Bernardi, Zuqui, Lértora y Farioli; Morelo y Rodríguez.

Asimismo, el director técnico de Estudiantes, Gabriel Milito, no descartó que la “Gata” Fernández pueda ser parte de la alineación titular mañana en el Brigadier a las 19. Si el experimentado jugador no llegase a estar en óptimas condiciones, el once titular elegido por el ex defensor de Independiente y de la Selección Argentina sería: Andújar; Sánchez, Schunke, Fuentes y Erquiaga; Kalinski, Gómez y Pellegrini; Castro, Retegui y López.

El 3ro. de Farioli

Si Pablo Lavallén decide incluir a Brian Farioli de arranque este lunes ante Estudiantes, será la tercera vez que el ahora mediocampista sea protagonista en esta temporada de la Superliga. Su debut se produjo frente a Lanús en La Fortaleza del sur de la provincia de Buenos Aires, cuando entró a los 31 minutos del segundo tiempo en lugar de Tomás Chancalay, en la derrota 3-2. Y su estreno como titular fue en el Brigadier López, contra Atlético Tucumán, que en la oportunidad venció a Colón 2-0.