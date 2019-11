España se consagró campeón de la Copa Davis

Rafael Nadal derrotó a Denis Shapovalov por 6-3 y 7-6 (7), en una hora y 54 minutos, y España sumó el segundo punto que le otorga el triunfo en la final de la Copa Davis ante Canadá, el sexto título de su palmarés.

The moment @RafaelNadal and Spain became World Champions...#CANESP #DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/eJVqbB3TCv