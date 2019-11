La moda a tu favor

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La experta en asesoramiento de imagen, Matilda Blanco, ofrecerá una divertida charla en Casino Santa Fe este martes 26, en la que compartirá secretos y estrategias para disfrutar de las tendencias y encontrar el propio estilo.

En una cita que promete lo mejor de la moda y las tendencias, la estilista Matilda Blanco ofrecerá una charla este martes 26, a las 21, en Casino Santa Fe (Dique I, Puerto de Santa Fe).

Según Matilda, quien conversó con El Litoral a propósito de su próxima visita, la propuesta apuesta al empoderamiento femenino a través de la imagen: “Ofrezco herramientas para que cada mujer pueda encontrar su propio estilo.

Es decir, olvidarse un poco de las frustraciones que puede provocar la moda, no ir tan atrás de lo que dice una tendencia. La idea es aprender a conocerse, poder encontrar la propia personalidad y estilo, ser una misma”.

La crítica e influencer de moda destaca que en sus intervenciones busca que la mujer pueda reconocer y aceptar su cuerpo, considerando lo que le queda bien y la hace sentir mejor.

“Hay mil opciones, no nos podemos quedar solamente con lo que está de moda. Podemos adaptar cada cosa que nos guste, hacer que nos quede bien para poder usarla y sentirnos bien en vez de vivir enfermas pensando ‘esto no lo puedo usar’, eso no nos hace bien para nada”, enfatiza.

Durante el encuentro en Casino Santa Fe, el público podrá interactuar con la experta en estilo y disfrutar de un momento muy divertido en el que, además de tips de moda, se compartirá también parte de su historia en la moda.

“En definitiva, todo tendrá que ver con el cómo nos sentimos cuando nos vestimos diferentes. En este momento la moda nos está dando un mensaje muy grande y la mujer tiene que tomarlo y usarlo para ella misma. En la charla les propongo saber cómo estar lindas y cómo sentirse bien desde un lugar más relajado, no tan perfecto, no tan esclavo, para poder disfrutar de nosotras mismas. La moda tiene que ser algo que nos haga bien, no un lugar de la frustración”, finaliza.

Trayectoria

Matilda Blanco es asesora de imagen e influencer, crítica de moda y una de las estilistas más prestigiosas de la industria. Es editora de moda en Revista Luz, donde realizó más de 300 portadas con diferentes celebridades, La Nación Revista, Ohlalá! y Harper’s Bazaar Latinoamérica, entre otras. Realizó y produjo aproximadamente 1.300 desfiles en toda su carrera.

Comenzó en TV como columnista de moda de "Este es el show", "Nosotros a la Mañana" y "Hay que Ver"; hizo su paso por el Bailando 2019 y en la actualidad es la jefa de Taller, en Corte y Confección por el Trece.

Escribió el libro “Matilda te viste a la moda”, que lleva tres ediciones agotadas, y desde 2016 posee una app que enseña a vestirse: “Matilda Blanco App”. Se considera una amante del arte, conectada con el planeta y activista por los derechos de los animales.



Localidades

Para participar de la charla de Matilda Blanco, las entradas tienen un valor de $ 150 y pueden adquirirse a través del sitio web de Casino Santa Fe.