Por el Concejo Municipal Ciudadanos fue reconocida de interés

El Concejo Municipal reconoció como de interés a la productora de contenidos audiovisuales santafesina. A la ceremonia realizada en la sede del legislativo local asistieron la ministra de Cultura de la provincia, María de los Ángeles González; el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez; el titular de la CGT Santa Fe, Claudio Girardi; y el secretario general de Festram, Claudio Leoni, entre otras personalidades.

La productora de contenidos audiovisuales Ciudadanos lleva más de una década y media dando forma e impulsado productos para los medios santafesinos, en diversas plataformas tradicionales y no tradicionales. Desde programas de televisión por cable, aire o Internet, hasta programas de radio, páginas web, pasando por otras formas de comunicación, que impulsan fundamentalmente productos santafesinos son parte de las producciones que salen de esta usina desde hace 16 años.

El fundador de este proyecto, Rodrigo Villarreal, comentó ante la prensa: “La verdad es que me sorprendió: aproximadamente hace unos 15 ó 20 días, algunos concejales me venían con esta iniciativa, sobre todo desde la presidencia del Concejo. Desde el año 2003 que pude producir el primer programa de contenido propio audiovisual los he conocido a todos: hemos crecido bastante, algunos peinamos canas, hemos estado gordos, hemos adelgazado; otros ya somos padres, nos conocimos solteros, solteras; pero los concejales hoy, quizás por una cuestión de corte generacional, han reconocido que en varios de los productos de la empresa tuvieron mucha representación los vecinos; que tuvieron mucha representación todos los ambientes culturales, deportivos, y por supuesto la política, el empresariado, la dirigencia en general”.

Y agregó: “Desde ‘Ciudadanos’, que fue el primer producto que tuvo la empresa (que se llama justamente Ciudadanos), con jóvenes periodistas como Luciana Trinchieri, Facundo Cottone, Rubén Fernández, Diego Segalla, Rubén Bellato, Fabián Savarino; hasta hoy lo que es la conformación de por ejemplo ‘ATP’, con Juani Citroni, Juanma Berlanga, Héctor Galiano; ha estado Nuna Echagüe, Paola Netto, Chechu Cómer, Victoria Panozzo, Evangelina Batie, Juanma Velázquez, Marcelo Garrido, Antonio Rico, Carlos Fornés. Nuestra segunda casa siempre fue lo que era Cablevisión y hoy es Somos, y también en la Casa de Cable & Diario: hemos producido en todos los canales de la región. Y la verdad es que es un mimo al alma esto: creo que más que un reconocimiento es esa palmada que te hace seguir confiando; porque hemos flaqueado muchas veces, como toda empresa, y hemos tenido prioridades de estar primero con los trabajadores, con los empleados, que son mis compañeros y amigos”.

Para reforzar la idea, acotó Villarreal: “Ese es el lujo que me di: haber trabajado con quien quiero: que son mis amigos, son mis compañeros, y en los momentos más difíciles fueron los primeros que apoyaron. Esto nos pone bien a todos como grupo, porque en un momento difícil de la Argentina nuestra empresa va a seguir produciendo, va a seguir generando empleo, y va a no solamente sostener los puestos de trabajo, sino que va a ir por más: por lo menos para generar periodismo, generar comunicación, y un vínculo constante con la gente”.