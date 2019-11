https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador rojiblanco habló tras la derrota ayer en la Bombonera, donde su equipo hizo uno de los peores partidos de toda su extensa campaña como conductor.

Leonardo Madelón "Nos ganaron y nos superaron bien"

El DT de Unión reconoció la superioridad del rival y de su justa victoria, declarando que como estaba dado el partido el resultado hasta pudo ser mucho más abultado.

—Una derrota que cala hondo...

—Duele porque a los dos minutos ya perdíamos, hablé bastante con los jugadores después del partido, nos ganaron y nos superaron, no estuvimos finos, Boca fue superior, ahora hay que sacar rápido este partido necesitamos mostrar otra imagen y por eso nos vendría bien poder ganar los dos que nos quedan. Vamos a prepararnos, confiamos mucho en estos jugadores y tenemos dos rivales, Huracán de local y Talleres en Córdoba, en dos partidos que tenemos que ganar, estos están en una misma línea que nosotros como.

—¿Se sintió mucho el cambio de los dos marcadores centrales?

—Trabajamos 10 días sobre los dos centrales, pero no estuvimos bien y Boca con mucha jerarquía nos superó. También nos faltó mucho en zona de volantes y delanteros donde se perdieron muchas pelotas, Cavallaro se cansó, toda la banda izquierda se acalambró, Carabajal pidió el cambio porque le pegaron una paralítica en el primer tiempo y en el segundo no pudo seguir. La verdad que cuando no pateas al arco es realmente muy difícil poder ganar.

—Una desatención para que se arranque perdiendo desde el vestuario...

—Ya sabe a quien se le escapó la marca, pero no hay que poner el dedo en la herida, ahora no tiene solución, hay que trabajar para estar mas atentos. Lo hablamos bien en el vestuario, pero ya está.

—¿Se puede rescatar algo?

—No perdimos el orden esto es lo más rescatable, porque como estaban ellos y como estábamos nosotros, el resultado hubiese podido ser mucho más amplio.